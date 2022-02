Premoneo, partnership con Batelco per ottimizzare i processi di pricing

Premoneo, l'intelligenza artificiale della società milanese sbarca in Bahrein

La tecnologia di Premoneo approda in Bahrein. In seguito alla creazione di Batelco Financial Services e al suo ingresso nel mercato dell’Open Banking, Batelco – la principale compagnia di telecomunicazioni del Bahrein - ha scelto come partner tecnologico Premoneo, PMI innovativa italiana - parte del Gruppo Vedrai - specializzata nello sviluppo di software di Intelligenza Artificiale a supporto di attività come pricing, forecasting e segmentazione. Premoneo ha realizzato un software ad hoc e integrato all’ecosistema IT dell’azienda del Golfo, che risponde alle necessità di monitoraggio delle variazioni delle strategie di prezzo dei competitor nel mercato retail dei servizi di cambio valuta. L’adozione del software permette a Batelco Financial Services di consultare analisi e previsioni in tempo reale relative all’offerta dei propri prodotti sul mercato. L’App BEYON Money da poco lanciata offre ai clienti retail servizi di Open Banking come creazione di portafogli digitali tramite la categorizzazione di dati di carte e conti bancari, emissione di carte virtuali e fisiche, rimesse, aggregazione di conti correnti per conto di clienti e terze parti e gestione della finanza personale. Il progetto realizzato per Batelco Financial Services segna l’ingresso nei mercati del Golfo (GCC) di Premoneo, società parte del Fintech District che da circa un anno ha iniziato a proporre i propri servizi al settore del Banking.

Federico Quarato, AD di Premoneo, ha commentato così l’accordo: “Batelco Financial Services attraverso la sua App BEYON Money è una realtà innovativa, internazionale e incredibilmente stimolante. Questa partnership ci permette di affacciarci per la prima volta nell’Area del Golfo, un mercato che viaggia a velocità doppia e che ci permetterà di crescere, come professionisti e come azienda”.