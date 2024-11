Pulsee Luce e Gas: il futuro dell'energia protagonista in Rinascente Milano

Mese dell’Energia: Pulsee Luce e gas presenta un futuro energetico più consapevole, trasparente e sostenibile alla Rinascente di Milano

Si è tenuta oggi, presso la Rinascente Milano Duomo, la conferenza stampa organizzata da Pulsee Luce e Gas in occasione del “Mese dell’Energia”. L’evento ha celebrato la recente indipendenza della società dal Gruppo Axpo, avvenuta ufficialmente lo scorso 1° ottobre, e ha presentato una visione chiara e ambiziosa per il futuro dell’energia in Italia. La partnership tra Pulsee Luce e Gas e Rinascente ha dato vita a un progetto innovativo, che va oltre la semplice fornitura energetica.

Per tutto il mese di novembre, Pulsee Luce e Gas sarà infatti protagonista nei punti vendita Rinascente di tutta Italia, da Milano a Palermo, con un programma di comunicazione che include attività di alfabetizzazione energetica. L'impegno è simboleggiato dall’Energipedia, una piattaforma che semplifica il linguaggio tecnico delle bollette, e dall’Energimetro, uno strumento innovativo per monitorare i consumi domestici in tempo reale.

La conferenza si è aperta con l’intervento di Pierluigi Cocchini, Amministratore Delegato di Rinascente, che ha dato il benvenuto agli ospiti e sottolineato il valore della collaborazione con Pulsee Luce e Gas nel promuovere progetti innovativi e sostenibili: “Non siamo più solo un department store di lusso, ma una vera Media Company, un contenitore di esperienze. La collaborazione con Pulsee riflette il nostro impegno a costruire progetti extra-settore che siano innovativi e inaspettati”, ha affermato Cocchini.

Successivamente, attraverso un contributo video, Giorgio Maione, Assessore Regionale dell’Ambiente della Lombardia, ha evidenziato l’importanza cruciale della sinergia tra pubblico e privato per raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità energetica. La parola è poi passata a Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia e Presidente di Pulsee Luce e Gas, che ha ripercorso i 25 anni di successi del gruppo Axpo in Italia, sottolineando come Pulsee si sia affermata come un protagonista dinamico e innovativo nel mercato domestico.

Alicia Lubrani, Amministratrice Delegata di Pulsee Luce e Gas, partendo dall’identità e dai valori della società, ha tracciato un bilancio della sua storia e dei risultati raggiunti, dal raddoppio dei clienti digitali all’impegno verso la sostenibilità. Lubrani ha spiegato la formula vincente di Pulsee, basata su innovazione, trasparenza e semplicità, evidenziando il ruolo di servizi e prodotti all’avanguardia come il Piano10green. Infine, ha presentato nel dettaglio il progetto del “Mese dell’Energia”, che include anche una promozione speciale: i consumatori che scansioneranno il QR code disponibile nei punti vendita Rinascente potranno ottenere fino a 140€ di sconto sulle forniture luce e gas, oltre all’attivazione gratuita per due anni del servizio Carbon Footprint Compensation.

Alla conferenza hanno preso parte anche Filippo Barberis, Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Milano, Andrea Pinto, Responsabile CVM di Pulsee Luce e gas, Erasmo Tangorra, Head of structured trading di Axpo Italia e Pietro Ruggerini, Senior Consultant di NielsenIQ. Quest'ultimo ha presentato la nuova indagine promossa da Pulsee Luce e Gas realizzata in collaborazione con NielsenIQ. Lo studio ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione italiana, inclusa la customer base di Pulsee, per analizzare le modalità e gli strumenti utilizzati per monitorare i consumi energetici domestici e le azioni intraprese per essere più sostenibili.

L'intervista di Affaritaliani ad Alicia Lubrani, Amministratrice Delegata Pulsee Luce e Gas

Alicia Lubrani, Amministratrice Delegata di Pulsee Luce e Gas, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani: "Siamo qui oggi per celebrare un momento significativo per Pulsee Luce e Gas: la nascita di una società interamente dedicata al mercato domestico, parte del Gruppo Axpo Italia. Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita straordinaria, con il raddoppio dei clienti digitali. Operiamo da tempo con una strategia omnicanale, che include una rete capillare di oltre 200 agenzie sul territorio nazionale e un canale digitale su cui abbiamo investito significativamente in infrastrutture IT. Questi investimenti hanno contribuito al raggiungimento di una crescita dell’83% della nostra base clienti. Guardiamo al futuro con l’ambizioso obiettivo di crescere ulteriormente del 60% nei prossimi tre anni, convinti di avere una strategia solida per raggiungere questo importante traguardo".

In merito alla campagna "Mese dell'energia", Lubrani ha poi proseguito: "Con Pulsee Luce e Gas ci impegniamo non solo come fornitori, ma anche come promotori e guide per i consumatori. Con la fine del mercato tutelato lo scorso luglio, abbiamo lanciato una campagna di educazione energetica per fornire agli utenti gli strumenti necessari a comprendere meglio il mercato dell’energia. Termini complessi come POD, costi di dispacciamento o altri dettagli tecnici, spesso obbligatori nel linguaggio del mercato tutelato, possono risultare ostici. Per questo abbiamo sviluppato soluzioni come l’Energimetro, che aiuta i consumatori a interpretare i loro consumi e ad orientarsi nel mercato libero con maggiore consapevolezza".

"In linea con questa visione, il progetto ‘Mese dell’Energia’ in collaborazione con Rinascente è nato per avvicinare ulteriormente i consumatori, offrendo loro un’opportunità concreta: una promozione che include il servizio di compensazione delle emissioni di CO₂, denominato ‘Zero Carbon Footprint’. Per i prossimi due anni, lo metteremo a disposizione gratuitamente per tutti i nuovi clienti che approfitteranno di questa iniziativa", ha concluso Lubrani.

Le dichiarazioni di Simone Demarchi, Amministratore Delegato Axpo Italia e Presidente Pulsee Luce e Gas, ad Affaritaliani

Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia e Presidente di Pulsee Luce e Gas, a margine della conferenza ha dichiarato: "Siamo nati quasi cinque anni fa come realtà focalizzata sul mercato B2B, tuttavia abbiamo colto un'importante opportunità nel mercato B2C: creare un’iniziativa digitale capace di rivoluzionare il tradizionale rapporto tra fornitore e cliente. È così che è nato Pulsee, un brand 100% digitale, ispirato alle esperienze di successo in mercati più evoluti, come quello del Regno Unito. L’idea fondante è stata quella di trasferire l’innovazione del mondo business direttamente a disposizione dei clienti domestici, attraverso prodotti e servizi che rispondessero alle loro esigenze in modo nuovo e moderno. Questa strategia si è rivelata vincente, come dimostrano i risultati di cui siamo estremamente soddisfatti".

"La missione di Pulsee si articola su due pilastri fondamentali", ha proseguito Demarchi. "Da un lato, ci impegniamo a offrire un servizio trasparente, semplice e affidabile in un mercato complesso come quello dell’energia. Dall’altro, vogliamo sfruttare al massimo il potenziale del digitale per semplificare il rapporto tra fornitore e cliente, rendendo ogni aspetto del servizio chiaro e accessibile".