Reggio Emilia, Amplifon celebra i suoi primi 50 anni con una nuova filiale

Amplifon festeggia 50 anni: a Reggio Emilia pronta per l'inaugurazione una nuova filiale

Porte aperte nella nuova filiale Amplifon di Reggio Emilia che verrà inaugurata ufficialmente il prossimo sabato 20 aprile. Ne sarà responsabile Cristian Borghi, 42 anni, audioprotesista da quasi 20 anni. Cristian è un “figlio d’arte”: ha infatti raccolto il testimone dal padre e ne porta avanti la tradizione con competenza e passione, continuando ad aiutare i Reggiani a riscoprire tutte le emozioni dei suoni.

"Sono molto orgoglioso di questa filiale", ha dichiarato Cristian Borghi. "È dotata di quattro sale indipendenti, una delle quali interamente dedicata ai bambini. Tecnologia, desing e confort: ogni dettaglio è studiato per servire al meglio chi si rivolge a noi. Non potrei pensare ad un modo migliore per prepararci a celebrare fra pochi mesi un traguardo importante: saranno infatti 50 anni da quando mio padre Sergio ha aperto la prima filiale Amplifon a Reggio".

"Noi ci rivolgiamo prevalentemente a persone anziane e prossimità e accessibilità sono aspetti importanti del servizio che offriamo", continua Cristian Borghi. "Garantiamo la prossimità con due filiali ai due lati opposti della città mentre questa filiale dista poche centinaia di metri dalla sua precedente ubicazione ma è più raggiungibile e comoda anche grazie al parcheggio privato".

Cristian si avvale di una squadra di quattro audioprotesisti e una resposabile relazione clienti. La nuova filiale Amplifon si trova in viale Piave 35/1 ed è aperta al mattino dal lunedì al venerdì (09:00 - 13:00), al pomeriggio il lunedì, mercoledì e venerdì (14:30 - 18:30) e il sabato dalle 09:00 alle 12:30. Amplifon Italia è parte del Gruppo Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, nato a Milano nel 1950 e oggi presente in 26 paesi del mondo con circa 9.700 negozi e 20.000 persone. Amplifon Italia è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 800 centri specializzati e circa 2.300 persone.