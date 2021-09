RINA: con la World Bank per le emissioni zero in Kazakistan

RINA supporterà l’identificazione degli investimenti necessari per il processo di decarbonizzazione in Kazakistan.

Lo scorso anno, in occasione del vertice sull’Ambizione Climatica dell’ONU, il Kazakistan si è impegnato a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. In questo contesto, RINA è stata scelta dalla World Bank per un progetto considerato cruciale nel percorso dello stato verso la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG). RINA eseguirà, infatti, le analisi energetiche di diversi comparti industriali del paese, tra cui quello alimentare e delle bevande, dei trasporti, il chimico e il metallurgico e, al termine dello studio, fornirà linee guida per migliorare il contesto legislativo e proposte per iniziative volte a ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra.

RINA è stata selezionata grazie alla propria esperienza nei processi di decarbonizzazione e ha già avviato i lavori, guidando il consorzio con INTEGRATION Umwelt & Energie GmbH in Germania, esperti nel settore della metallurgia, ed Energy Partner LLP in Kazakistan che fornirà il personale per supportare l'interazione con gli stakeholder locali.

Il risultato del progetto consisterà nel delineare un piano strutturale per l'industria pesante con soluzioni che consentano di raggiungere l'obiettivo delle emissioni zero. La decarbonizzazione è uno dei pilastri strategici del business RINA che sta contribuendo al progetto con oltre 15 anni di esperienza nel miglioramento dell'efficienza energetica.

RINA e i suoi partner svolgeranno le attività avvalendosi di un team di circa 20 professionisti tra project manager, specialisti tecnici ed esperti industriali e internazionali. Gli audit verranno effettuati utilizzando un software sviluppato dall’azienda per valutare le imprese selezionate. Inoltre, verranno formati auditor locali affinché il Kazakistan venga dotato delle competenze necessarie per svolgere gli audit in futuro.

Sulla base dei risultati delle analisi, di dati raccolti a livello nazionale e da altri auditor del settore, RINA supporterà l’identificazione degli investimenti necessari per il processo di decarbonizzazione.

Il progetto, iniziato a maggio 2021, dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno.

Leonardo Brunori, Executive Vice President Energy & Mobility di RINA, ha dichiarato: “Il Kazakistan è impegnato nella riduzione dei GHG. Questa analisi, basata su dati reali, fornirà al governo del paese importanti input strategici per raggiungere i suoi obiettivi. Il modo principale per ridurre le emissioni di GHG è risparmiare energia e utilizzare l’energia rinnovabile ma questo progetto fornirà al Kazakistan anche strumenti per una maggiore sostenibilità in termini di un migliore utilizzo delle risorse locali e di reali benefici economici per le industrie coinvolte. In questo modo lo stato sarà anche più competitivo sia a livello locale sia internazionale”.