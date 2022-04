Safilo, Francesco Rinaldi Ceroni nuovo presidente del Nord America

Safilo: la carica sarà effettiva dal primo giugno, in seguito alla scelta di pensionamento di Steve Wrigh

Il gruppo Safilo ha nominato Francesco Rinaldi Ceroni president e chief commercial officer del mercato nord americano. La carica sarà effettiva dal primo di giugno, in seguito alla scelta di pensionamento di Steve Wright. Ceroni ha una solida esperienza nell'industria dell'eyewear, sia nel canale wholesale che in quello retail.

Ha, inoltre, ricoperto la funzione di VP International Strategy e Business Development in Costa del Mar in un periodo di significativa espansione per il marchio. Ceroni è entrato in Safilo nel giugno del 2020 come Global General Manager di Smith Optics, oggi il marchio più grande nel portafoglio Safilo.

Francesco manterrà la posizione di presidente di Smith Optics, mentre Mark Phares, che al momento ricopre il ruolo di Director of Global Wholesale Channel di Smith, è stato promosso a General Manager di Smith Optics, riportando direttamente a Ceroni.

"Il Nord America ha un ruolo centrale nella strategia di crescita del business Safilo. Ringrazio Steve per il forte contributo che ha dato al Gruppo e gli rinnovo i miei migliori auguri per il suo futuro. Francesco negli ultimi due anni ha guidato l'implementazione di progetti chiave per la trasformazione di Smith, cogliendo in pieno l'accelerazione digitale e i processi di innovazione responsabile che distinguono Safilo dal resto del mercato. Sono entusiasta di dove si trova oggi il Gruppo e della nuova fase che ci apprestiamo a scrivere in Nord America. Auguro tutto il meglio a Francesco nel suo nuovo ruolo'", ha dichiarato Angelo Trocchia, ceo di Safilo Group.