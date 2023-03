Saipem, Rossella Carrara alla guida della comunicazione esterna

Rossella Carrara nominata nuova direttrice dell'External communication di Saipem

Rossella Carrara assumerà da domani, 14 marzo, il ruolo di direttore External communication and brand management di Saipem, a diretto riporto dell’amministratore delegato Alessandro Puliti, "con l’incarico - fa sapere una nota - di definire le strategie di corporate communication e di sviluppo dell’immagine e della reputazione aziendale".

Nello specifico, Rossella Carrara coordinerà le attività di relazioni con i media, le digital pr, la crisis communication ed elaborerà le strategie per la gestione dell’immagine e dell’identità aziendale.

Carrara ha sue spalle oltre 20 anni di esperienza come consulente strategico a supporto di società multinazionali in diversi settori e arriva in Saipem dopo tre anni come vice president corporate relations and sustainability del gruppo Costa, per il quale ha gestito le attività di comunicazione, relazioni istituzionali e sostenibilità a livello globale.

"La società - conclude la nota di Saipem - ringrazia Loretana Cortis per il significativo contributo manageriale assicurato all’interno del gruppo e per i risultati raggiunti, cui si associa l’augurio per la prossima sfida professionale".