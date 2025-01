Sammontana Italia: presentata la strategia di crescita e gli obiettivi al 2028

Sammontana Italia annuncia gli obiettivi al 2028: raddoppio del fatturato, espansione internazionale e certificazione B Corp

Sammontana Italia ha presentato oggi, presso il Palazzo della Triennale di Milano, il piano strategico per il 2028. A sei mesi dalla conclusione dell’operazione voluta dalla famiglia Bagnoli insieme a Investindustrial, il nuovo gruppo, nato dall’integrazione di Sammontana e Forno d’Asolo, punta a consolidare la propria leadership nel settore dei prodotti surgelati da forno, pasticceria e gelato, rafforzando i marchi in Italia e all’estero, con un’attenzione particolare alla sostenibilità.

L’Amministratore Delegato Alessandro Angelon ha illustrato gli obiettivi principali del piano, tra cui il raddoppio del fatturato entro il 2028, il consolidamento della leadership nell’Horeca in Italia e l’espansione nei mercati internazionali con un focus su Nord America, Francia e paesi DACH. Il piano prevede anche il raggiungimento della certificazione B Corp per tutte le aziende del Gruppo, un traguardo che sottolinea l’impegno per uno sviluppo responsabile.

La strategia del gruppo si basa su quattro pilastri fondamentali: valorizzazione dei marchi storici, tra cui Sammontana per il gelato e Tre Marie e Bindi per la pasticceria surgelata; sviluppo commerciale dell’Horeca in Italia con prodotti da forno e pasticceria surgelata; espansione internazionale attraverso crescita organica e acquisizioni; e innovazione sostenibile per migliorare impianti produttivi e logistica.

“Il 2025 segna l’inizio di una nuova era per il nascente Gruppo Sammontana Italia che rappresenta una visione innovativa del fare impresa ‘all’italiana’. Questa visione combina capacità imprenditoriale, forza finanziaria e competenze manageriali, valorizzando il nostro operato in Italia e all’estero, con un’attenzione speciale all’innovazione sostenibile e alla collaborazione con i partner industriali e commerciali”, ha dichiarato Alessandro Angelon.

Marco Bagnoli, Presidente Sammontana Italia, ha aggiunto: “L’estrema complessità dei tempi ci chiede di concepire soluzioni creative e sostenibili, attivando la crescita attraverso un processo di restituzione intelligente. La creatività di gruppo è oggi un tema strategico e imprescindibile, che include anche la capacità di collaborare con le intelligenze artificiali generative, sempre umanizzandole”.

La nuova strategia sarà al centro dell’imminente edizione di SIGEP 2025, dove il gruppo presenterà il rilancio del marchio “Sammontana gelato all’italiana” e altre innovazioni, tra cui l’immagine coordinata di Tre Marie e Bindi e nuove soluzioni per i baristi professionisti con Forno d’Asolo.

“Per nutrire il futuro delle prossime generazioni abbiamo deciso un importante passo avanti nel percorso di crescita del Gruppo. Dopo la certificazione B Corp ottenuta da Sammontana, tutte le società del Gruppo hanno avviato il percorso per ottenere questa certificazione nei prossimi tre anni”, ha sottolineato Leonardo Bagnoli, Presidente Sammontana Holding.

Roberto Ardagna, Vice Chairman di Investindustrial, ha concluso: “Con l’integrazione di Sammontana e Forno d’Asolo, abbiamo creato un gruppo leader, capace di affermarsi come produttore d’eccellenza a livello internazionale. Il processo di sviluppo proseguirà esponenzialmente grazie all’esperienza del management e al supporto di Investindustrial”.