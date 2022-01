Scatti d'Affari – Sinergia Inps e ministeri della Giustizia e dell'Istruzione

Gli scatti d'Affari

Nasce una nuova rubrica di affaritaliani.it, che da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Chi conosce il settore, però, sa bene quanto l'approccio dei suoi protagonisti tenda alla riservatezza. Veri e propri big, che muovono interessi enormi, ma che hanno in una giusta dose di understatement la chiave del proprio successo. Sapersi muovere sotto traccia, anticipando le mosse degli avversari, è l'irrinunciabile skill professionale di questi manager. Ebbene, innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo mondo attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire volti ed emozioni di questi autentici fuoriclasse, impegnati nella quotidiana sfida sia tra di loro che, soprattutto, nel conseguimento degli obiettivi prefissati con azionisti e stakeholder.

Presentati i risultati della sinergia tra Inps, ministero della Giustizia e quello dell’Istruzione

Trovare nuove risorse strategiche per la condivisione dei dati della Pubblica amministrazione: l'obiettivo della presentazione dei risultati della sinergia tra l'Inps e i Ministeri della Giustizia e dell'istruzione, nell'ottica di ridimensionare le problematiche sulla digitalizzazione dei dati della PA. La chiave è una maggiore integrazione dei servizi e una stretta sinergia tra gli enti pubblici, sfruttando al meglio la grande opportunità del Pnrr, come ha ricordato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico: “Oggi celebriamo un risultato importante, una collaborazione straordinaria tra pubbliche amministrazioni, è paradossale rilevare dei problemi proprio con le istituzioni pubbliche. E questi problemi possono essere risolti solo con la condivisione e l'integrazione dei servizi e dei dati. L'occasione del Pnrr per il Paese è una straordinaria opportunità per coltivare la collaborazione tra amministrazioni con gli strumenti che abbiamo a disposizione, come la digitalizzazione”.