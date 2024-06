CDP e Inps: presentato il progetto sul senior housing 'Spazio Blu'

Gli scatti d'Affari

Roma, CDP e Inps annunciano l'avvio del progetto pilota sul senior housing per over 65: ‘Spazio Blu’

A Roma nasce "Spazio Blu", il progetto pilota di senior housing per over 65, promosso da Inps, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, Gemelli e Investire. Questo innovativo progetto prevede la ristrutturazione di 300 appartamenti distribuiti su 9 palazzi nel quartiere Camilluccia-Trionfale, per un investimento totale di 130 milioni di euro. L'obiettivo è adattare questi immobili alle necessità degli anziani autosufficienti, integrando una serie di servizi socio-sanitari erogati sia a domicilio che da remoto.

Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, ha dichiarato: "È un modello che esiste anche in altri paesi ma questa è la prima volta che lo facciamo in Italia. Sono veramente contento di farlo, è una delle cose che ci eravamo prefisse nel piano industriale". Il progetto mira a trasformare il parco abitativo esistente per rispondere alle esigenze specifiche degli anziani autosufficienti, con appartamenti su misura e un supporto assistenziale e socio-sanitario adeguato.

"Spazio Blu" non è solo una soluzione immobiliare, ma anche una risposta a una crescente tendenza demografica che vede un aumento costante della popolazione anziana. Questo fenomeno pone una crescente pressione sul sistema sanitario nazionale, e il progetto mira a contrastare l'isolamento degli anziani, mantenendoli integrati nella società. Valeria Vittimberga, direttore generale dell'Inps, ha sottolineato l'importanza del patrimonio Inps per replicare iniziative simili, affermando che tali progetti possono portare vantaggi significativi alla collettività, alle famiglie e agli anziani, che rappresentano un elemento fondamentale della nostra struttura sociale.