Copenaghen, Dexelance al 3daysofdesign: in programma dal 12 al 14 giugno

Gli scatti d'Affari

Dexelance al festival 3daysofdesign con le aziende Meridiani e Saba Italia: in programma dal 12 al 14 giugno a Copenaghen

Dexelance, un gruppo diversificato e leader italiano nel design, illuminazione e arredamento di alta gamma, conferma la sua crescente vocazione internazionale e la presenza sui mercati esteri. L'azienda parteciperà, con le sue rinomate firme Meridiani e Saba Italia, al festival 3daysofdesign, che si terrà dal 12 al 14 giugno a Copenaghen. Questa partecipazione rafforza ulteriormente la visibilità globale di Dexelance, consolidando la sua posizione nel settore del design di lusso.

In occasione del festival, Meridiani inaugurerà la prima Meridiani House internazionale a Copenaghen. Situata a Hellerup, la Meridiani House Copenaghen by Christine Callsen è una "casa" di 180 m2, frutto della collaborazione tra Andrea Parisio, designer e direttore artistico di Meridiani, e Christine Callsen, designer danese e partner storica del brand. Le cinque stanze, completamente arredate da Meridiani, esprimono ciascuna la propria particolarità, inserendosi in modo armonico in un progetto dalla pura identità danese.

Le collezioni di Meridiani saranno anche protagoniste al Meridiani Point in centro città, presso lo showroom del rivenditore Rue Verte. Oltre a ospitare le iconiche creazioni del brand, lo showroom esporrà anche i nuovi prodotti presentati al Salone del Mobile. Questa presenza duplice a Copenaghen sottolinea l'impegno di Dexelance nel portare l'eccellenza del design italiano a un pubblico internazionale sempre più ampio.