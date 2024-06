Decarbonizzazione, Bracchi: obiettivo emissioni ridotte di un terzo al 2028

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Bracchi presenta il nuovo piano di decarbonizzazione: emissioni ridotte di un terzo entro il 2028

Bracchi, gigante della logistica con sede nel Bergamasco, ha deciso di dare una significativa svolta green alle proprie attività definendo il piano di decarbonizzazione aziendale 2024-2028. L’obiettivo dell’azienda, che nel 2023 ha fatturato 202,1 milioni di euro (+7%), è di raggiungere una riduzione delle emissioni del 33% nell’arco del piano, ossia circa 7,5% all’anno, rispetto al valore di base misurato alla fine del 2023. Il presidente di Bracchi, Paolo Scaroni, ha espresso la volontà di contribuire al target delle grandi imprese europee di ridurre le emissioni del 42% entro il 2030. “Siamo fornitori di grandi imprese europee che hanno ambiziosi obiettivi in tema di sostenibilità verso la net zero economy,” afferma Scaroni, “e vogliamo farci trovare preparati per dargli supporto anche su questo fronte.”

L’accelerazione sul raggiungimento di obiettivi green è partita dallo scorso dicembre quando Argos Climate Action, primo fondo europeo di buyout “Grey to Green”, è entrata in Bracchi con una quota di maggioranza. I principali interventi riguarderanno l’utilizzo del biocarburante HVO, prodotto di ultima generazione che garantisce una riduzione significativa dell’impronta carbonica. Grazie a questa scelta strategica si stima che nel quadriennio si possano ridurre le emissioni dirette di 21 mila tCo2e. Inoltre, è prevista l’installazione di nuovi sistemi di illuminazione a led, impianti fotovoltaici, l’acquisto di energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e importanti azioni di green procurement e sensibilizzazione.