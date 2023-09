Grandi Stazioni Retail sbarca nel mondo delle Connected TV

Gli scatti d'Affari

Grandi Stazioni Retail, Connected TV: prima assoluta per il formato lanner nel DOOH Grandi Stazioni Retail entra nel mondo della Connected TV con il debutto nel mercato del formato Lanner. Il prodotto, novità assoluta per il Digital Out Of Home (DOOH), è ora disponibile per l'acquisto in tutte le stazioni del network. Il Lanner è un formato di grande impatto, specificatamente pensato per l'Addressable TV. Le sue caratteristiche tecniche gli garantiscono una gradevole integrazione con il contenuto editoriale senza interferire con la sua visione, raggiungendo così lo spettatore in un momento di massima attenzione. Grazie al suo agile formato a "L", il Lanner consentirà la perfetta armonia tra contenuti pubblicitari ed editoriali, per una durata di 20 secondi. "Questa novità si inserisce nel percorso di innovazione ed evoluzione dei nostri asset media, finalizzato a portare l'intrattenimento sui nostri schermi e offrire al mercato pubblicitario un formato altamente impattante durante la visione del contenuto editoriale", ha dichiarato Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail. "I brand potranno pianificare il Lanner sia in modalità randomica su tutti i contenuti oppure scegliere tematiche specifiche quali news, sport, intrattenimento, arte e design per targetizzare al meglio la propria audience". "Abbiamo lavorato a questa importante trasformazione per portare in primis l'intrattenimento sui nostri schermi per milioni di italiani che ogni giorno frequentano le nostre 14 stazioni e ora possiamo offrire al mercato pubblicitario un formato altamente impattante durante la visione del contenuto editoriale", ha commentato Alessandro Tavallini, Media Sales Director di Grandi Stazioni Retail.