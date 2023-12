Imperial Brands Italia celebra il Natale con la limited edition di Pulze 2.0

Imperial Brands Italia presenta in occasione del Natale l'edizione limitata di Pulze 2.0

Il periodo natalizio porta con sé non solo festività e allegria, ma anche un momento di riflessione e bilancio sull'anno trascorso. È un'opportunità per guardare avanti, per abbracciare nuove prospettive e per festeggiare con stile e innovazione. In questo spirito di rinascita e cambiamento, Imperial Brands Italia, leader tra i produttori di tabacco al mondo, ha lanciato la sua prima esclusiva limited edition del dispositivo Pulze 2.0, dedicata al Natale e ai propositi per l'anno nuovo.

Con lo slogan "Regalati un nuovo inizio", il Brand ha colto l'occasione delle festività per presentare al mondo la sua prima limited edition. Il Diana Majestic di Milano si è trasformato nella cornice adatta al lancio, fornendo un palcoscenico ideale per rivelare il nuovo dispositivo Pulze 2.0, impreziosito da una tonalità di verde che evoca il calore avvolgente delle festività natalizie. La scelta di questo momento speciale non è stata casuale: Pulze desidera offrire non solo un prodotto innovativo, ma anche un'esperienza emozionale. Per questo, è stata creata una playlist dedicata su Spotify, pensata per accompagnare e condividere le emozioni del Natale, rendendo questo momento ancora più memorabile per gli appassionati del Brand.

Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Brands Italia, ha commentato: "Abbiamo scelto di lanciare la nostra prima limited edition di Pulze in questo periodo per fare un regalo di Natale a tutte le persone che hanno scelto di fidarsi di Pulze in questo nostro primo anno di vita. Speriamo che la nostra community possa apprezzare questa novità e decidano di 'regalare un nuovo inizio' a loro stessi e alle persone a loro più care, grazie a un dispositivo innovativo e soddisfacente, che rappresenta la migliore scelta per i fumatori che cercano un'alternativa".