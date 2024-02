Krombacher Italia: chiuso il 2023 con un fatturato pari a €6.150.000

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Krombacher Italia conclude il 2023 con un fatturato di 6.150.000 euro e 45.000 hl di birra venduta Con oltre 45.000 hl di birra venduta, più del 12% rispetto al 2022, Krombacher Italia chiude il 2023 con un volume di affari di 6.150.000 euro (+19%). Un risultato che incorona quello appena trascorso come il miglior anno dal 2015, nonostante il difficile contesto di mercato. Complice di questo successo, una strategia improntata sulla diffusione nel canale Ho.Re.Ca. A guidare le vendite il formato fusto (+17.5%) che rappresenta l’81% dei volumi totali sviluppati in Italia. Leader indiscussa della gamma è Krombacher Pils: la birra più amata e bevuta dal consumatore tedesco diviene scelta privilegiata anche degli italiani, che ne riconoscono qualità, naturalezza e autenticità, tanto da rappresentare circa l’85% di tutta la birra in fusto venduta nel 2023. Degne di nota anche le performance di Rhenania Alt, birra ad alta fermentazione del Gruppo. A un solo anno di distanza dal suo lancio sul mercato, raggiunge ottimi livelli di distribuzione che l'hanno portata a essere la specialità in fusto più venduta. Le birre Krombacher in bottiglia hanno, invece, avuto una decrescita del 10%, in linea con le aspettative conseguenti alla strategia di riduzione della distribuzione nel canale off trade, canale che è arrivato ad avere una quota inferiore al 5% sul totale dei volumi venduti in Italia. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery