L’Università LUMSA presenta “L’imprenditoria giovanile nel tempo del PNRR”

Gli scatti d'Affari

L’imprenditoria giovanile nel tempo del PNRR

Si è tenuto questa settimana l’evento “L’imprenditoria giovanile nel tempo del PNRR”, presentato dai Dipartimenti dell’Università LUMSA in collaborazione con il Rotary Club Roma Est e patrocinato dall’Eurispes.

L’incontro, tenutosi sia a Roma che a Palermo, ha dato vita a una riflessione multilivello sulle potenzialità e le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai giovani imprenditori del futuro, partendo dalla consapevolezza che fare impresa in questo momento storico significa entrare a far parte dei fattori di cambiamento della società.

L’incontro segna l’avvio di un più ampio progetto pluriennale promosso dall’Università e dal Rotary Club, finalizzato ad analizzare i cambiamenti del mondo del lavoro e a offrire ai giovani il know how per affrontarli.