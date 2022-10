Linkem guarda al futuro e presenta Opnet

Gli scatti d'Affari

Linkem cambia nome in Opnet: offrirà accesso democratico e neutrale alla rete 5G

Linkem cambia nome in Opnet. Ad annunciarlo, nell’ambito di un evento dedicato alla stampa, l’Amministratore Delegato Massimo Arciulo e il Presidente del Gruppo e Amministratore Delegato di Tiscali Davide Rota. La nuova brand identity e il nuovo nome esprimono il posizionamento e la mission della capogruppo all’indomani del completamento dell’operazione di scorporo societario del ramo retail e della sua recente fusione per incorporazione in Tiscali, ossia quella offrire accesso democratico e neutrale alla propria rete 5G al fine di accelerare lo sviluppo tecnologico del Paese a livello industriale e per i verticali.

Davide Rota, Presidente del Gruppo e Amministratore Delegato di Tiscali, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di essere qui per testimoniare un’ulteriore trasformazione dell’Azienda che ho fondato ormai 20 anni fa. Impegnati da anni nel supportare la trasformazione digitale di famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, siamo convinti della necessità per il Paese di avere una rete 5G aperta a tutti affinché la tecnologia possa esprimere tutto il proprio potenziale in termini di innovazione”.

Massimo Arciulo, Amministratore Delegato di Linkem, ha commentato: “La nuova identità aziendale testimonia un’importante discontinuità rispetto al passato in termini di posizionamento, ma la squadra di Opnet porta con sé i valori, le competenze e la managerialità che hanno distinto il Gruppo Linkem. Grazie agli investimenti programmati per il potenziamento e l’espansione della nostra rete 5G e per lo sviluppo delle reti private, Opnet intende contribuire alla trasformazione digitale del Paese con l’obiettivo di favorire la competitività delle imprese, dell’industria e delle pubbliche amministrazioni, offrendo soluzioni integrate ad alto valore aggiunto.”