Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Mediobanca Premier: la nuova banca dedicata alla gestione del risparmio delle famiglie italiane Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Mediobanca Premier, la nuova banca nata nel segno della gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane, che vede come obiettivo prioritario lo sviluppo della divisione Wealth Management. L'evento, che si è tenuto nella sede di Milano di Mediobanca, ha visto la partecipazione dell'Amministratore Delegato di Mediobanca Alberto Nagel, dell'AD di Mediobanca Premier Gian Luca Sichel, del Direttore Generale e Responsabile Wealth Management di Mediobanca Francesco Saverio Vinci, e del Direttore Generale di Mediobanca Premier Lorenzo Bassani. Mediobanca Premier si impernia su una solida cultura aziendale: senso di responsabilità, reputation e fiducia, che implica che l'heritage che la banca conserva resti uno tra gli asset fondamentali. "Vogliamo che questa cultura si estenda alle iniziative importanti che abbiamo. E forse Mediobanca Premier, dal punto di vista di crescita e impatto sul valore, è il progetto più importante presente nel Piano", ha dichiarato Nagel nel corso della conferenza stampa. Farà leva sulle competenze dei circa 1.100 professionisti presenti sul territorio nazionale attraverso circa 200 punti vendita, tra filiali e uffici di consulenza finanziaria. "Mediobanca Premier è un progetto con caratteristiche uniche in Italia poiché beneficia dell’expertise del Gruppo nel Corporate & Investment Banking oltre che del radicamento nei valori di eccellenza e specializzazione che caratterizzano da sempre il DNA di Mediobanca. Siamo convinti che questi elementi, uniti alla competenza delle nostre persone e all’approccio rigoroso e sostenibile nel fare banca, saranno alla base della crescita di Mediobanca Premier e dello sviluppo di tutta la divisione Wealth Managament di Mediobanca, obiettivo prioritario del Piano Strategico 2023-26 One Brand One Culture", ha concluso Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter