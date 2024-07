Misitano & Stracuzzi debutta a Piazza Affari: l’offerta ammonta a 19,5 milioni

Gli scatti d'Affari

Misitano & Stracuzzi: azioni quotate su EGM con un prezzo di offerta di 2,92 euro ciascuna Misitano & Stracuzzi, operatore italiano business to business specializzato nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e succhi di agrumi, ha debuttato a Piazza Affari. Le azioni sono quotate su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana per le PMI ad alto potenziale di crescita. L'offerta complessiva ammonta a circa 19,5 milioni di euro, includendo l'integrale esercizio della Greenshoe, con un prezzo di offerta di 2,92 euro per azione e una capitalizzazione di circa 88 milioni di euro. La quotazione rappresenta la dodicesima ammissione su Euronext Growth Milan e la trentesima del 2024 su Euronext. Durante la fase di collocamento, Misitano & Stracuzzi ha raccolto 17,7 milioni di euro, escludendo l'opzione di over-allotment. Antonio Stracuzzi, Presidente e AD della Società, ha commentato: "Il capitale raccolto servirà per crescere ulteriormente in primis a livello organico, come riscontro delle esigenze della clientela che richiede maggiori volumi di prodotto, e attraverso l'ingresso in nuovi mercati, quali la profumeria ed il personal care, anche operanti in paesi di nuova destinazione quali l'India o i Paesi del Golfo. Tutto questo mantenendo fermo l'intento di continuare a sviluppare il nostro ruolo di partner dei principali protagonisti dei segmenti in cui operiamo. Abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale, che inaugura una nuova era per la nostra società, e continueremo ad essere spinti da una sana ambizione per raggiungere altri importanti obiettivi".