Nespresso, ottenuta certificazione per la parità di genere

Nespresso: prima azienda di caffè certificata in Italia per il suo impegno nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo

Nespresso è stata riconosciuta dallo standard internazionale UNI/PDR 125:2022, la norma che ha l’obiettivo di fornire linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere, per le sue iniziative a favore dell’integrazione dei principi della diversità e dell’inclusione in azienda e dell’abbattimento del gender gap. Il riconoscimento per l’azienda, prima tra quelle del caffè, è stato conferito al termine di un percorso di valutazione condotto da Bureau Veritas, leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, che ha analizzato sei macroaree chiave per il raggiungimento della certificazione da parte di Nespresso: cultura e strategia, governance, processi del personale (HR), opportunità di crescita in azienda neutrali per genere, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Per tutte le macroaree, Nespresso ha raggiunto e superato i target richiesti dalla certificazione, potendo vantare il 67% di dipendenti donna, un impegno sempre maggiore verso la parità di genere nelle posizioni manageriali e dirigenziali, un gender pay gap inferiore all’1% e dal 2022 la cosiddetta Baby Leave, il congedo parentale di 3 mesi retribuito al 100% di cui il neopapà o secondo caregiver può usufruire entro i primi 6 mesi di nascita o adozione del bambino o della bambina.

La certificazione per la parità di genere si aggiunge agli altri importanti risultati ottenuti da Nespresso lungo il suo percorso per favorire inclusione e uguaglianza. Tra questi, il sostegno al progetto di integrazione sociale lanciato dalla Chef Viviana Varese con Cadmi - Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, che permette di offrire alle donne supportate da Cadmi un’opportunità lavorativa nelle pasticcerie ViVa, per riconquistare la fiducia in sé stesse e l’indipendenza economica, e il programma N.E.M.O. - Nespresso Esplora Meravigliose Opportunità, attivo dal 2019 per offrire a giovani rifugiati e richiedenti asilo un'opportunità di lavoro all'interno delle Boutique Nespresso e che finora ha permesso di coinvolgere in totale 17 ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi del mondo. Il progetto proseguirà inoltre nel 2023 con nuovi inserimenti.