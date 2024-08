Novamarine debutta all'Euronext Growth Milan

Gli scatti d'Affari

Novamarine, il 1° agosto il debutto all'Euronext Growth Milan

Novamarine ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Euronext Growth Milan. L'inizio delle negoziazioni è stato giovedì 1° agosto 2024. Il collocamento ha avuto ad oggetto 2.499.500 azioni, di cui 2.388.500 azioni di nuova emissione rivenienti dagli aumenti di capitale e 111.000 azioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe.

Il prezzo di collocamento delle azioni Novamarine è stato fissato a 3,6 euro, determinando una capitalizzazione iniziale di circa 45 milioni di euro. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa 9 milioni di euro (di cui circa 8,6 di euro milioni in aumento di capitale e circa 400mila euro rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale). Il flottante sarà del 19,28% in caso di mancato esercizio dell’opzione greenshoe (20% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

