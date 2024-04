Peck presenta la sua nuova linea di caffè

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Peck lancia la sua nuova linea di caffè: undici creazioni con l'obiettivo di rispecchiare a pieno l'anima dell’azienda

La storica gastronomia milanese incontra il mondo del caffè con la sua nuova linea a marchio Peck. Da sempre nel DNA del brand c’è la volontà di offrire il meglio ai propri clienti attraverso prodotti d’eccellenza: la stessa qualità si ritrova ora nella linea di caffè in grani pensata per trasformare un momento di pausa, tanto amato dagli italiani, in un'esperienza sensoriale da esplorare, apprezzare e a cui dedicare il giusto tempo.

Tre miscele, quattro monorigine e a rotazione quattro specialty, sono le proposte di Peck pensate per regalare un viaggio straordinario attraverso l'aroma e il gusto di un caffè di qualità superiore: le miscele 100% Arabica, Milano e Decaffeinato, rappresentano un incontro armonioso di chicchi provenienti da diverse parti del mondo. I Monorigine Etiopia Sidamo, Colombia Supremo, Brasile Santos, India Kaapi Royale, espressioni pure e autentiche del terroir da cui provengono. Gli Specialty: una selezione di caffè che si rinnova periodicamente e si caratterizza per la qualità superlativa, profili aromatici distintivi e note gustative ricche e complesse.

La nuova gamma riflette perfettamente la cura di Peck per il dettaglio e la qualità delle materie prime nonché la scelta di una torrefazione di Milano a pochi passi dal flagship store come partner d’eccellenza. Nascono così undici creazioni, risultato di una selezione accurata e di un processo di lavorazione attento, con l'obiettivo di rispecchiare a pieno l'anima di Peck.