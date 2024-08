Poste: il servizio passaporti arriva negli uffici di Bologna, Verona e Cagliari

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Poste Italiane, disponibile il servizio di richiesta del passaporto negli uffici di Bologna, Verona e Cagliari

Poste Italiane ha introdotto un nuovo servizio nei suoi uffici di Bologna, Cagliari e Verona, che consente ai residenti di presentare la richiesta del passaporto direttamente allo sportello postale, evitando la visita in Questura. Gli utenti possono scegliere di ritirare il documento presso la Questura o riceverlo a domicilio. Il servizio è disponibile in 32 uffici postali a Bologna, 32 a Verona e 17 a Cagliari, ed è accessibile anche per i minori.

Grazie a una convenzione tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, il servizio di rilascio dei passaporti, inizialmente disponibile nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, sarà presto esteso alle città maggiori. Dopo il successo del progetto Polis, avviato a marzo, a partire da settembre i cittadini delle principali città italiane, tra cui Roma, Milano e Napoli, potranno richiedere il passaporto presso gli uffici postali e accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione tramite tecnologie digitali.

“Poste Italiane interpreta e coglie ancora una volta le esigenze degli italiani, facendo un investimento per creare servizi che migliorano in modo significativo la vita dei cittadini senza pesare minimamente sulla finanza pubblica", ha spiegato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante. “Esprimo, quindi, tutto il mio compiacimento per l’avvio del servizio passaporti anche nelle grandi città che rappresenta un bell’esempio di collaborazione tra imprese e istituzioni e rende più agevole e semplice il rapporto tra gli italiani e la pubblica amministrazione”.