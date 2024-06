PwC supporta B2Cheese, la fiera internazionale del settore lattiero-caseario

Gli scatti d'Affari

PwC presenta la 3ª edizione della fiera "B2Cheese" in veste di technical sponsor: in programma a Bergamo il 25 e 26 settembre

PwC ha annunciato la terza edizione di B2Cheese, l'unica fiera internazionale in Italia dedicata esclusivamente ai buyer e agli operatori del settore lattiero-caseario. L’evento, che si terrà il 25 e il 26 settembre presso la Fiera di Bergamo, è stato presentato lunedì alla Torre PwC di Milano dal Vicepresidente Progetto FORME, Andrea Gottardi, con la partecipazione di: Andrea Guerini, Senior Manager di PwC Italia; Alessandro Beduschi, Assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia; Paolo Zanetti, Presidente di Assolatte; e altre figure di rilievo del settore.

Oltre a essere una vetrina per i produttori di formaggio, B2Cheese è anche un centro di incontri e scambi professionali attraverso convegni, workshop e concorsi come il Gran Premio del Formaggiaio. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di oltre 130 aziende e operatori del settore lattiero-caseario, ha scelto Bergamo come sede per sottolineare l’importanza del territorio orobico nella produzione casearia, in quanto conta ben nove DOP casearie e numerose altre eccellenze delle Cheese Valleys.

Ai microfoni di affaritaliani.it, il Senior Manager di PwC Italia, Andrea Guerini, ha dichiarato: “Il settore lattiero-caseario in Europa è cresciuto negli ultimi sei anni di circa il 6%. Si tratta di una crescita costante che vede l’Italia tra i primi tre protagonisti, contando circa 1,2 milioni di tonnellate di formaggio prodotto, rispetto alla Germania che produce 2,5 milioni circa e alla Francia che produce 1,7 milioni. In Italia, il settore lattiero-caseario pesa circa 19 miliardi di euro. È un settore che siede stabilmente al primo posto della filiera alimentare essendo il comparto più importante in termini di fatturato. Di questo fatturato, 13 miliardi derivano dalla vendita di formaggio: i formaggi DOP IGP coprono circa 5 miliardi e i formaggi non DOP IGP coprono circa 8 miliardi”.

Per quanto riguarda l’export, Guerini ha sottolineato che i formaggi DOP costituiscono il 26% dei prodotti italiani certificati esportati e che l’export ha superato l’import nel settore lattiero-caseario grazie ai formaggi. “La componente di formaggi esportati”, infatti, “ammonta a circa 4,95 miliardi”, ha concluso Guerini.