Quando le start-up crescono. Civitanavi sbarca in Borsa

Gli scatti d'Affari

Civitanavi, start-up marchigiana, naviga anche in Borsa

Civitanavi, azienda di Civitanova Marche e iscritta nel Registro delle imprese innovative dal 2012, ha fatto il grande passo e da oggi viene quotata in Borsa.

Si tratta di una start-up di successo che opera sul mercato internazionale nel campo dello sviluppo del design, della produzione e dei servizi di navigazione inerziale e dei sistemi di stabilizzazione. Ceo e co-founder è Andrea Pizzarulli, Mike Perlmutter e Giovanni Morelli i due vicepresidenti esecutivi. La srl è di proprietà della holding Civitanavi Systems Ltd e della Fondazione Marche: combina così un pool di investitori strategici della holding company con il sostegno di imprenditori locali e della rete nazionale delle banche aderenti a Fondazione Marche. La società e l'azionista di riferimento Civitanavi Systems Ltd hanno optato per collocare 7.760.000 azioni, di cui 5.760.000 azioni rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dalla società il 13 gennaio 2022 e 2.000.000 azioni poste in vendita dall’azionista venditore. Il prezzo di offerta delle azioni Civitanavi Systems è stato fissato a 4 euro.