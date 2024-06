Recurrent Energy: inaugurata a Milano la nuova sede Green e High-Tech

Milano, Recurrent Energy: annunciata l’apertura della nuova sede Green e High-Tech

Recurrent Energy, società controllata di Canadian Solar Inc. (“Canadian Solar”) (NASDAQ: CSIQ) e sviluppatore e proprietario a livello globale di impianti solari e di stoccaggio di energia, ha inaugurato la nuova sede operativa in via Bernina a Milano. La nuova location rispecchia l’evoluzione della società che sta vivendo un momento di forte crescita: in Italia, mercato in cui è presente dal 2016 con circa 80 professionisti su tutto il territorio, Recurrent Energy sta sviluppando 74 progetti in 13 Regioni, annoverando una pipeline di oltre 2GW di fotovoltaico e 2 GWh di BESS, di cui 1,3 GW all’esame di Regioni e Ministero.

Solo nel primo semestre del 2024, Recurrent Energy, in Italia, ha connesso quattro impianti in Sicilia, Sardegna e, a breve, anche nel Lazio. A febbraio è stata oggetto di un investimento di 500 milioni di dollari, da parte di BlackRock e, lo scorso mese, di un finanziamento fino a 1.3 miliardi di euro di dieci banche europee per la costruzione di progetti in Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Germania. Queste operazioni permetteranno a Recurrent Energy di rafforzare ulteriormente il proprio portafoglio di progetti, favorendo la transizione strategica da puro sviluppatore a uno sviluppatore, produttore di energia elettrica e operatore in mercati altamente strategici.

I nuovi uffici, coerentemente con questo percorso di crescita, hanno ottenuto le più alte certificazioni sui parametri di sostenibilità: BREEAM In-Use Part 1 Asset Performance, Livello Excellent e LEED v4 BD+C: Core&Shell, Livello Platinum, con l’obiettivo di ottenere il livello GOLD. Le ampie aree presentano 58 postazioni in open space, per favorire la condivisione e il team building, molte sale meeting, diversi phone booth, due sale living, che accolgono attività di svago per i dipendenti e una grande terrazza dalla quale poter ammirare dall’alto tutta la bellezza di Milano. I dipendenti di Recurrent Energy sono stati coinvolti nella fase di ideazione per verificarne esigenze e avanzare proposte, con l’obiettivo di far diventare il progetto qualcosa di unico, dove potersi sentire “a casa” e poter conseguire traguardi e ideare strategie atte al raggiungimento della leadership di mercato.