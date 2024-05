Sky premia le classi vincitrici della 2ª edizione di ‘Sky Up The Edit’

Gli scatti d'Affari

Milano, Sky: premiate le classi vincitrici della 2ª edizione di ‘Sky Up The Edit’ durante gli ‘Sky Inclusion Days’

Si è conclusa la seconda edizione di Sky Up The Edit, il progetto nato per migliorare le competenze digitali dei più giovani e che, per questo anno scolastico, ha avuto al centro i valori dello sport. Un'iniziativa didattica che si inserisce nell’ambito del programma di Gruppo Sky Up, che mira a creare nuove opportunità nel mondo digitale all’interno delle nostre comunità.

L’appuntamento conclusivo si è svolto questa mattina, durante gli Sky Inclusion Days, la giornata dedicata ai temi dell’inclusione e della diversità con incontri, testimonianze e performance che si sta svolgendo a Milano, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

Al panel “Sky Up The Edit – I Valori dello Sport”, moderato da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia, hanno partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la campionessa di tennis e vincitrice degli US Open 2015 Flavia Pennetta, l’amministratore delegato di Ducati Motor Holding Claudio Domenicali e il direttore di Sky Sport Federico Ferri. Il dibattito è stato incentrato sul valore dello sport, da tutelare come diritto per tutti, sul rilievo che l’attività sportiva può assumere nella formazione dei giovani.