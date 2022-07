Sparkle, al via accordo per tutelare cavi di comunicazione sottomarini

Gli scatti d'Affari

Sparkle e Marina Militare, insieme per la protezione delle infrastrutture di telecomunicazione sottomarine

Presso il Salone dei Marmi di Palazzo Marina è stato firmato il protocollo d'intesa tra la Marina Militare e la società italiana di telecomunicazioni Sparkle per migliorare la protezione delle infrastrutture di telecomunicazione sottomarine. A siglare l’accordo, il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, e l’amministratore delegato di Sparkle, Elisabetta Romano, alla presenza anche del Presidente di Sparkle, Alessandro Pansa. Si formalizza in questo modo la volontà dei due attori di cooperare in un settore ritenuto strategico per lo sviluppo socioeconomico del Paese. L'intesa prevede anche la creazione di procedure operative condivise e la possibilità di effettuare attività congiunte di ricognizione e di monitoraggio dei cavi sottomarini di proprietà Sparkle e delle aree limitrofe.

“La Marina Militare è una delle costole fondamentali del cluster marittimo nazionale ed opera quotidianamente a difesa e supporto di esso. Abbiamo le competenze e le professionalità per operare sott’acqua e oggi, grazie anche a Sparkle, inizia un percorso importante che dona la giusta attenzione al mondo subacqueo di un Paese marittimo come l’Italia, al centro del Mediterraneo e con 8.000 chilometri di coste” dichiara l’ammiraglio Credendino.

Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle, commenta: “Siamo orgogliosi e onorati di questa collaborazione prestigiosa con la Marina Militare che conferma il ruolo strategico delle infrastrutture digitali per lo sviluppo del Paese riconoscendo il contributo significativo di Sparkle”.