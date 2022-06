Thales Alenia Space: nuovi traguardi nei programmi di navigazione satellitare

Gli scatti d'Affari

Thales Alenia Space, siglato contratto con EUSPA per lo sviluppo della prossima versione di EGNOS

La joint venture tra Thales e Leonardo, Thales Alenia Space, ha siglato un nuovo accordo con l'EUSPA, l'Agenzia dell'Unione Europea per il programma Spaziale, con l'obiettivo di sviluppare, qualificare e dispiegare in orbita la nuova versione di EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System). Il sistema EGNOS migliora la precisione, l'affidabilità e l'integrità del posizionamento potenziando le prestazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) come il GPS e, in futuro, Galileo; Thales Alenia Space fornirà a EUSPA e alla comunità di navigazione dell'UE una nuova versione di EGNOS (V243), le cui operazioni saranno garantite da una nuova tecnologia di stazioni di navigazione di Terra all'avanguardia sviluppata da Thales Alenia Space - NLES-G3. Ma questo non è l'unico traguardo raggiunto dalla joint venture: infatti, per quanto riguarda il programma Galileo, si è realizzata l'integrazione di un nuovo satellite nel segmento di terra (GMS) di Galileo che migliorerà il servizio di posizionamento per 3,3 miliardi di utenti.



Benoit Broudy, Vicepresidente del settore Navigazione di Thales Alenia Space, ha commentato: "Questo nuovo traguardo nel Programma Galileo dimostra che Thales Alenia Space sta completando con successo il segmento di terra che migliorerà la posizione di Galileo con l’integrazione di un nuovo satellite. Siamo inoltre lieti di essere stati scelti per sviluppare questa nuova versione di EGNOS e per introdurre una nuova generazione di stazioni di navigazione di Terra (NLES). In Thales Alenia Space ci stiamo preparando per il futuro e siamo impegnati a offrire innovazioni e a sviluppare costantemente nuove soluzioni per i nostri clienti di sistemi satellitari di incremento della precisione (SBAS) e per gli utenti di Galileo in tutto il mondo".