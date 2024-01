Thales Alenia Space, tracciato il bilancio dell'anno appena passato

Gli scatti d'Affari

Thales Alenia Space tira le somme del 2023 e traccia la rotta verso uno spazio sostenibile attraverso l’innovazione

Il 2023 è stato contraddistinto dal forte sviluppo dell'innovazione e delle iniziative New Space, da un lato, e dall'altro dagli sforzi sostenuti da parte dei governi e dalle agenzie spaziali per affrontare le sfide cruciali della sovranità, della sicurezza, della connettività e di tutela dell'ambiente. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ripercorre un anno ricco di eccezionali realizzazioni per il futuro del settore spaziale

L'azienda ha concentrato i suoi sforzi su diverse aree cruciali, compresa la connettività, l'esplorazione spaziale, la navigazione satellitare, la sicurezza e la difesa. Nel campo della connettività, Thales Alenia Space ha lanciato diversi satelliti, tra cui EUTELSAT KONNECT VHTS e EUTELSAT 10B, per migliorare la connettività avanzata in regioni prive di infrastrutture di telecomunicazioni. Accordi come quello per la costruzione di Chinggis Sat in Mongolia promettono di estendere la connettività Internet ad alta velocità in tutto il paese. Nell'esplorazione spaziale, l'azienda ha ottenuto un importante contratto con l'Agenzia spaziale italiana per il progetto MPH, volto a creare il primo avamposto abitativo permanente sulla Luna. Thales Alenia Space ha anche contribuito allo sviluppo di tecnologie per moduli di servizio europei destinati a missioni spaziali tripulate. Nei programmi di navigazione satellitare, l'azienda ha migliorato le capacità di ricerca e salvataggio con lo sviluppo di MEOLUT Next e ha firmato contratti per operazioni di manutenzione e sviluppo del segmento di terra per Galileo di seconda generazione (G2G).

Nel settore della difesa, Thales Alenia Space ha collaborato con l'Agenzia spaziale europea per creare la costellazione IRIDE e ha siglato accordi strategici per fornire al ministero indonesiano della Difesa una costellazione avanzata di osservazione della Terra.L'azienda ha anche celebrato gli anniversari dei suoi siti europei e ha mostrato un impegno per la diversità e l'inclusione, implementando programmi di mentorship e workshop. Thales Alenia Space ha adottato pratiche sostenibili, incluso l'eco-design dei prodotti e iniziative per ridurre l'impatto ambientale. In termini di tecnologie ambientali, Thales Alenia Space ha contribuito alla missione SWOT, che offre immagini di precisione dei corsi d'acqua del mondo, e sta conducendo lo studio SOLARIS per sviluppare un sistema di fornitura di energia solare dallo spazio. Nel settore dell'innovazione e del New Space, l'azienda ha creato Space Business Catalyst, un acceleratore industriale per supportare imprenditori e startup, e ha annunciato il progetto Space Smart Factory, un'installazione avanzata che utilizzerà tecnologie dell'industria 4.0.