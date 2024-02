The Hospitality Experience: annunciata l’apertura del Borgo dei Conti Resort

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. The Hospitality Experience: presentata l’apertura del Borgo dei Conti Resort a giugno 2024 The Hospitality Experience, la Collezione di Hotel & Resort italiana di proprietà e gestione diretta della Famiglia Babini, annuncia l'apertura di Borgo dei Conti Resort a Giugno 2024. Borgo dei Conti Resort è l'antica tenuta in Umbria che torna ad essere un punto di riferimento per l'alta ospitalità, in seguito alla straordinaria ristrutturazione conservativa iniziata nell'ottobre 2022 e firmata dal noto Studio di Architettura Spagnulo & Partners. Il Borgo, i cui primi insediamenti risalgono al XIII secolo, si estende per oltre 16 ettari e ospita la dimora, dal 2013 Relais & Châteaux, nel “cuore verde d'Italia”, l'Umbria, a 20 km da Perugia e 15 km dal Lago Trasimeno. Grazie all'importante investimento sul territorio, voluto dalla proprietà, oggi questa destinazione torna ad accogliere gli ospiti con una nuova architettura e un'anima tutta nuova: un inedito design indoor & outdoor ad espressione di un nuovo concept e filosofia di ospitalità. Gli interventi realizzati hanno ridisegnato gli spazi e le fruizioni, di tutto il Resort. “Questo progetto rappresenta per me e per la mia famiglia un profondo impegno verso la coerenza, nel rispetto di uno dei capisaldi del DNA di The Hospitality Experience: la promozione e valorizzazione dell'heritage italiano, oggi sul territorio umbro. Questo investimento ci ha permesso un'importante ristrutturazione, così da rendere fruibile ai nostri ospiti la più vera essenza dell'Umbria, personalizzando l'esperienza con la nostra ospitalità di alta gamma. Abbiamo voluto celebrare l'Umbria, la sua incredibile storia e creatività che ha ispirato generazioni di artisti per secoli. Il nostro desiderio è di offrire ai nostri ospiti un'esperienza ancora più autentica e intensa rispetto al passato, immergendoli completamente in questa destinazione”, ha affermato Carlo Babini, CEO THE. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery