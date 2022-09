Vedrai-Cassa Padana, verso la democratizzazione dell’Intelligenza Artificiale

Gli scatti d'Affari

Vedrai e Cassa Padana portano l’Intelligenza Artificiale alle PMI lombarde, venete ed emiliane

Democratizzare l’accesso all’Intelligenza Artificiale e facilitarne l’adozione da parte delle PMI di Lombardia, Veneto ed Emilia, per supportare manager e imprenditori del territorio a prendere decisioni in modo più consapevole riducendo il costo di scelte sbagliate: è con questo obiettivo che Vedrai, società specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su AI a supporto nei processi decisionali aziendali, ha stretto una partnership con Cassa Padana, istituto bancario con filiali in Lombardia, Veneto ed Emilia e clienti tra le PMI del territorio. A unire le due realtà, una mission condivisa: studiare soluzioni accessibili per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese e renderle sempre più innovative e competitive. Grazie a questa collaborazione, infatti, Vedrai potrà entrare in contatto con le aziende locali, contando sul supporto e sulla fiducia di Cassa Padana, banca da sempre attenta all’investimento delle risorse nell’economia del territorio; le PMI di Lombardia, Veneto ed Emilia potranno di conseguenza contare su due alleati per rendere più smart i processi aziendali e, con un investimento ridotto, compiere un passo avanti verso l’innovazione.

Renato De Marco, Presales Manager di Vedrai ha commentato: “Per Vedrai portare le opportunità dell’Intelligenza Artificiale alle PMI vuol dire supportare aziende che, spesso, non possono permettersi di investire grandi cifre in tecnologia. Grazie alla partnership con Cassa Padana riusciremo non solo a realizzare l’obiettivo di raggiungere con l’innovazione le realtà medie e piccole, ma anche di collaborare con le aziende del nostro territorio, rendendole sempre più competitive”.