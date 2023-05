Schneider Electric, siglato accordo per il restauro di Notre-Dame

Schneider Electric contribuisce al restauro della cattedrale di Notre-Dame

Schneider Electric, azienda leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha siglato un accordo di sponsorizzazione con l’agenzia pubblica per la ricostruzione di Notre-Dame de Paris, che ha in carico il recupero della cattedrale: Schneider si impegna a contribuire al restauro dell’edificio con donazioni di materiale e tecnologie e con azioni di trasferimento di competenze. L’incendio che ha gravemente danneggiato la cattedrale il 15 aprile del 2019 ha attivato una straordinaria ondata di solidarietà, di cui Schneider Electric desiderava essere parte.

"Per Schneider è naturale, da sempre, compiere azioni di questo tipo a favore di luoghi prestigiosi o emblematici, come abbiamo fatto in passato per la Comédie Française o per la stazione antartica", ha sottolineato Gilles Vermot-Desroches, Direttore Citizenship e Affari Istituzionali di Schneider Electric. Nel caso di Notre-Dame de Paris, Schneider Electric si è impegnata a fornire consulenza, apparecchiature e soluzioni allo stato dell’arte. Schneider fornirà tutti i sistemi necessari all’alimentazione elettrica: la cabina di trasformazione, tutti i quadri e i pannelli con interruttori a valle, e i relativi componenti.

L’accordo prevede anche la disponibilità di un sistema di gestione dell’edificio, con tutti gli strumenti per gestire l’energia e controllare i consumi. Sensori, controllori, elementi di controllo e comunicazione (PLC, bus di comunicazione) e i relativi software permetteranno agli operatori che si occupano della Cattedrale di ottimizzare uso e consumi di elettricità. Inoltre, Schneider fornisce anche un inverter, un quadro di distribuzione e i sistemi di illuminazione di emergenza. Oltre a fornire le apparecchiature, Schneider Electric è responsabile della manutenzione dei sistemi di distribuzione elettrica del sito; della progettazione, costruzione, messa in opera e programmazione dei sistemi installati; della formazione di chi dovrà usarli in futuro.