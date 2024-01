SDA Bocconi, lanciato l'European Financial Services Tech Hub of Milan

Milano, SDA Bocconi: al via European Financial Services Tech Hub

L’anno appena concluso ha visto Milano confermare il suo status di capitale dell’ecosistema startup innovative italiano, con la sua fetta del 24,9%, in aumento rispetto agli anni precedenti. Più in generale, la maggior parte delle startup risulta localizzata nel Nord Italia, soprattutto in Lombardia, dove risiede un terzo (il 33,7%) del totale nazionale. È quanto emerge da un’analisi di ICE SDA Bocconi, che ha esaminato i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Sebbene il 2023 sia stato un anno molto complicato per gli investimenti in startup innovative: con una raccolta totale di circa 772 milioni di euro, in netta diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2022, che registrava 1,652 miliardi, il mondo fintech italiano mostra prospettive interessanti in cui è possibile notare una crescente maturità raggiunta dalle startup nostrane. L’Italia si posiziona 18° a livello europeo come ecosistema start up e nel 2022 ha visto l’aumento della quota di investitori internazionali. Proprio per questo aspetto ICE SDA Bocconi ha deciso di lanciare, a fine 2023, l'European Financial Services Tech Hub of Milan, con lo scopo di facilitare la connessione tra aziende, operatori finanziari, startup e ricercatori a livello internazionale”, ha dichiarato Gimede Gigante, Professore di Finanza e direttore dell'Innovation and Corporate Entrepreneurship alla SDA Bocconi.

L’European FS Tech Hub of Milan, sviluppato in collaborazione con diversi partner, quali operatori come Tinaba, Deloitte, BCC Gruppo ICCREA, Intesa San Paolo, Banca Mediolanum, Banca Progetto, EY, BCC San Marzano, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Esperia Investor, insieme alle associazioni di settore come Assofintech e IIA, e insieme ai regulators, è volto a creare valore basandosi sulla cultura della collaborazione e sullo scambio di conoscenze tra i principali innovatori nel campo dei servizi finanziari. L’Hub offrirà un'ampia gamma di opportunità di apprendimento, tra cui workshop, corsi ad hoc e formazione su temi di valutazione, focalizzati sulle startup, il fintech, l'imprenditorialità e l'innovazione, con una particolare attenzione all'evoluzione delle regole del gioco, ancora in fase di definizione.

“Il progetto di SDA Bocconi ha elementi di unicità ed eccellenza: la vocazione internazionale e la capacità di aggregare tutte gli attori rilevanti dell’innovazione: l’Università, i Regolatori, i grandi operatori, le grandi società di consulenza fino alle startup. Un progetto di sistema particolarmente attuale e promettente per l’innovazione nel sistema finanziario e la sua competitività” sostiene Matteo Arpe, Presidente e Fondatore di Tinaba, partner dell’European FS Tech Hub.



Stefano Caselli, Dean di SDA Bocconi: "La costituzione di un fintech hub è un progetto strategico per la nostra scuola ed una nuova sfida, che ci spinge verso il futuro. SDA Bocconi vuole essere il luogo di attrazione e di valorizzazione del capitale umano e della tecnologia, per promuovere innovazione e impatto nel sistema finanziario. Insieme alla piattaforma straordinaria di Milano, per diventare il punto di riferimento europeo del fintech".



Il valore di questo progetto sta nella sua visione di un futuro in cui la tecnologia e la finanza si fondono per offrire servizi finanziari più efficienti e inclusivi. Partendo dalle esigenze degli operatori di settore e dei partecipanti all’hub, si concentrerà su metodologie di valutazione e gli aspetti di gestione e governance nelle startup del mondo fintech, anche sotto l'aspetto regolatorio. Questo offrirà un supporto concreto a diversi partecipanti, inclusi banche e assicurazioni, che si confrontano sempre più frequentemente con queste tematiche, il tutto in un contesto internazionale, garantito dalle relazioni e dal ranking internazionale di SDA Bocconi.

"L’impegno di SDA Bocconi nel creare un ponte tra nuove tecnologie e idee innovative per promuovere l’evoluzione del sistema economico italiano e ridurre lo skill gap, si è tradotto concretamente nella promozione e sostegno della Call Tech Action, una sinergia tra operatori del settore, enti formativi e istituzioni per promuovere educazione, formazione e lavoro", conclude il Professor Gigante.