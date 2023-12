Sesa acquisisce il controllo di Essedi Consulting

Sesa: acquisita attraverso Var Group una partecipazione ulteriore in Essedi Consulting

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa Eu 3 miliardi di ricavi consolidati ed oltre 5.000 dipendenti, ha acquisito attraverso Var Group (controllata totalitaria di Sesa) una partecipazione ulteriore in Essedi Consulting, salendo dal 19% al 60% del capitale sociale, ed ampliando così ulteriormente le proprie competenze nel settore della consulenza applicativa su piattaforma Sap, a supporto della trasformazione digitale dei distretti del Made in Italy.

Essedi Consulting, con sede a Cernusco Sul Naviglio (MI), ricavi attesi nell’esercizio 2023 pari a circa Eu 1,5 milioni ed un Ebitda margin del 20%, ha un organico di circa 20 risorse umane specializzate in soluzioni e servizi su piattaforma Sap S/4HANA, con esperienza di roll-out, training e messa in esercizio di progetti in Europa e nel Sud-Est asiatico e focalizzazione verso l’adozione di soluzioni in ottica Cloud. La società ha progressivamente consolidato competenze trasversali con coverage su alcuni dei principali distretti del Made in Italy, con focus particolare sui segmenti Meccanica, Perfumes & Cosmetics.

L’acquisizione di Essedi Consulting è stata effettuata tramite Var BMS, società controllata di Var Group e player di riferimento sul mercato Sap in Italia, contribuendo così alla formazione di un polo di competenze nel settore con circa Eu 60 milioni di ricavi e circa 400 risorse umane. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con un Enterprise Value in applicazione di un moltiplicatore di 5 volte l’Ebitda della società target.

L’operazione prevede il coinvolgimento operativo a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment del Managing Partner e fondatore Daniele Sau, condividendo obiettivi di crescita sostenibile di competenze e specializzazioni. Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali, sostenuto da M&A industriali bolt-on. Sesa nell’ultimo quadriennio 2020-2023 ha conseguito un tasso di crescita medio annuale (CAGR) pari al +17% a livello di ricavi consolidati ed a circa il +30% a livello di Ebitda e Utile netto Adjusted di Gruppo (CAGR Revenues +17%, Ebitda +29,6%, EAT Adjusted 33,6% nel periodo 2020-2023), alimentato per circa il 70% da crescita organica e con oltre 40 operazioni di M&A bolt-on concluse nello stesso periodo.

“Completiamo il processo di integrazione di Essedi Consulting nell’organizzazione di Var Group, rafforzando il nostro presidio nell’ambito delle soluzioni gestionali a servizio della media impresa italiana, con prospettive di crescita ulteriore, accompagnando l’evoluzione del Made in Italy nel proprio percorso di trasformazione digitale e di evoluzione verso l’utilizzo di piattaforme cloud”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi, Managing Partner di Var BMS.

“Proseguiamo il nostro percorso di sviluppo di competenze, rafforzando ulteriormente le nostre specializzazioni nel settore software e della consulenza applicativa per il segmento business, a fronte di una domanda di digitalizzazione proveniente dal mondo delle imprese che si conferma in costante crescita. Realizziamo la nostra tredicesima operazione di aggregazione societaria da inizio 2023, continuando così ad alimentare la crescita durevole e progressiva di ricavi, risorse umane e competenze digitali”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.