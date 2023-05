Sesa acquisisce Visualitics: si rafforza in data science e analytics

Gruppo Sesa: Var Group acquisisce il 59,5% di Visualitics, rafforzandosi nel settore Data Science e analisi e gestione dati

Sesa, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati attesi nell’anno fiscale al 30 aprile 2023 pari a circa Eu 2,85 miliardi e circa 5.000 dipendenti, ha sottoscritto un accordo di partnership, attraverso la controllata totalitaria Var Group, per l’acquisizione del 59,5% del capitale di Visualitics, rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni di Data Science e di analisi e gestione dei dati.

Visualitics, con sede a Torino, offre strumenti di gestione ed analisi dei dati aziendali sviluppando aree cruciali per abilitare la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni in Data Driven Company. La società, operatore di riferimento per la gestione ed analisi dei dati, nonché Premium Reseller del Vendor internazionale Tableau (Salesforce Company), opera con un organico di circa 40 risorse umane, ricavi annuali per circa Eu 4 milioni ed un Ebitda margin del 20%.

Nell’ottica di rafforzare il processo di transizione delle organizzazioni che aspirano a diventare Data Driven, Visualitics, con l’ausilio delle piattaforme di Business Intelligence come Tableau, permette di efficientare i processi di raccolta, pulizia ed analisi dati. Visualitics ha maturato competenze e specializzazioni nella gestione ed analisi dei dati aziendali con apposite soluzioni di Data Visualization e Data Management.

La partnership con Visualitics arricchisce le competenze della Strategic Business Unit Data Science di Var Group, che raggiunge un totale di circa 125 risorse specializzate e circa euro 20 milioni di ricavi, costituendo un polo di competenze a sostegno delle realtà del tessuto industriale ed imprenditoriale italiano lungo l’intera Data Journey, dalla Data Platform alle applicazioni più evolute basate sull’Intelligenza Artificiale.

La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo, anche attraverso meccanismi di equity commitment a lungo termine del managing partner e fondatore di Visualitics Alberto Bertellino, con obiettivi di crescita sostenibile di lungo termine.

Il Gruppo Sesa continua ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in settori di importanza strategica, attraverso M&A industriali bolt-on a supporto dell’evoluzione digitale di imprese ed organizzazioni.

“Diamo il benvenuto al team di Visualitics che rafforza le nostre competenze in ambito Data Science ed Analytics, leva strategica per l’evoluzione digitale di imprese ed organizzazioni. Per sostenere le sfide delle imprese e dei distretti del Made in Italy sono necessarie tecnologie innovative e conoscenza specifica dei processi di business. Le competenze di Visualitics saranno valorizzate nell’ambito di un piano di sviluppo di lungo termine orientato alla continuità industriale ed alla crescita del capitale umano”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Marco Ferrando Managing Partner della SBU Data Science.

“Siamo lieti di entrare a far parte dell’organizzazione del Gruppo Sesa, al fine di accelerare la crescita di competenze e contribuire con il nostro know-how al consolidamento dell’organizzazione Data Science, sviluppando tutte le competenze digitali del nostro capitale umano, con soluzioni innovative sviluppate a beneficio delle imprese eccellenti del Made in Italy ed internazionali in ambito Data Science ad Analytics”, ha affermato Alberto Bertellino Managing Partner di Visualitics dalla sua costituzione.

“Nell’attuale fase di evoluzione delle imprese che richiede un crescente impulso di digitalizzazione e sostenibilità, proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze in aree di sviluppo strategico, rafforzando le specializzazioni e soluzioni innovative in ambito Data Science ed Analytics. Continueremo a sostenere la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on ed investimenti in capitale umano, con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.