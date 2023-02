Si rinnova anche nel 2023 la partnership tra Teleperformance e Soleterre

Teleperformance Italia rinnova anche nel 2023 la sua collaborazione con Soleterre, la Fondazione Onlus che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute,

fornendo cure e assistenza medica. Soleterre è molto attiva e presente anche a Taranto con iniziative specifiche in ambito sanitario, impegnandosi per la salvaguardia e la promozione del benessere psico-fisico, sia a livello individuale che collettivo. Nei giorni scorsi, durante l’HRC Barcamp 2023, l’Osservatorio sull’evoluzione dei trend HR, una vera e propria maratona di sharing e visioni, Teleperformence Italia e Soleterre hanno tracciato un bilancio di 3 anni di collaborazione e presentato i nuovi progetti già in cantiere. Per il 2023 il partenariato tra l’azienda e la Fondazione Onlus, conferma intanto lo “Sportello di Ascolto” messo a disposizione dei dipendenti di Teleperformance e gli incontri di gruppo, questi ultimi da svolgere nell’anno in corso finalmente tutti in presenza. A queste due attività si aggiungeranno meeting a tema che punteranno al benessere della comunità, rendendola un luogo dove potersi sentire al sicuro.

“Sportello d’ascolto” e incontri di gruppo. Si tratta di iniziative di aiuto e sostegno avviate a partire da gennaio 2021 e rivolte ai dipendenti di Teleperformance. La pandemia aveva messo in evidenza una serie di criticità dovute anche all’utilizzo, necessario, dello smart-working. Il management di Teleperformance ha ritenuto pertanto opportuno mettere a disposizione delle persone che vivono la comunità aziendale una psicologa clinica, predisponendo un calendario di appuntamenti con degli slot individuali. A questo primo intervento mirato, se n'è aggiunto un secondo, sempre rivolto ai dipendenti: incontri di gruppo che puntavano alla comunicazione di eventuali criticità in forma condivisa. Uno psicologo ha formato nel corso dei mesi 9 gruppi di dieci persone ciascuno, che si sono incontrate da remoto in 4 appuntamenti ogni 15 giorni. Entrambe le iniziative sono state messe a disposizione per le sedi Teleperformance di Roma e Taranto e hanno avuto un riscontro positivo, al di là di ogni possibile previsione, in termini di adesione, a dimostrazione di come l’intuizione di puntare sul benessere psicologico sia stata vincente.

“Siamo partiti da un presupposto: bisogna cercare di far stare bene le persone a cominciare da dove vivono" - spiega Gianluca Bilancioni, Hr director Teleperformance Italia. "L’incontro con Soleterre, una realtà straordinaria per come opera nel concerto, ci ha permesso di mettere in pratica questo concetto, costruendo per noi un servizio mirato e di qualità. Sono tre anni, in verità, che Telepeformance sta cambiando pelle modificando la modalità di approccio alle persone. E di questo ne siamo orgogliosi. Abbiamo portato avanti una rivoluzione culturale riattivando energie e passioni che in realtà ci sono sempre state, bastava riaccenderle. Questa modalità di supporto improntata sull’ascolto dei nostri dipendenti, ha rianimato la loro soddisfazione in rapporto all’azienda, e come diretta conseguenza ha portato un vantaggio in termini di risultati economici. Non è solo un modo di dire: se le persone stanno meglio, lavorano meglio, e a beneficiarne è l’azienda stessa. Le attività che abbiamo fatto in questi anni non solo vanno confermate ma vanno ampliate. Soleterre per noi oramai è un punto di riferimento”.