Sisal, SuperEnalotto: la combinazione di 'Lost' è nella Top10 delle giocate

Sisal, SuperEnalotto: la combinazione della serie tv 'Lost' è nella Top10 delle più giocate

Chi avrebbe mai pensato che una serie TV potesse influenzare le scelte di gioco degli italiani? Eppure, è proprio così. La combinazione 4 - 8 - 15 - 16 - 23 - 42, resa celebre dalla serie TV "Lost", è entrata nella TOP10 delle combinazioni più giocate al SuperEnalotto, confermando la passione e la fantasia dei giocatori italiani. Non è solo la combinazione 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 a detenere il primato come la più giocata e, curiosamente, la password più utilizzata in Italia. I numeri legati alla celebre serie TV, creata da J.J. Abrams, hanno catturato l'immaginazione di molti, probabilmente grazie alla storia del personaggio Hugo Reyes, che vinse una lotteria con questa sequenza misteriosa.

Con "Lost" pronto a tornare sugli schermi con un documentario celebrativo, l'entusiasmo dei fan è alle stelle. Chissà, forse qualcuno di loro spera di replicare la fortuna di Hugo e gridare vittoria al SuperEnalotto. Questa speranza si aggiunge all'emozione di rivedere personaggi amati, come Jack Shepard interpretato da Matthew Fox, e rivivere momenti iconici della serie.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per chi desidera tentare la sorte, il SuperEnalotto SuperStar ha lanciato l'iniziativa speciale “UN’ESTATE A MILLE!”. Durante le estrazioni del 25, 27, 28 e 29 giugno, verranno assegnati un totale di 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno. Ogni combinazione convalidata per almeno uno dei quattro concorsi speciali riceverà un codice univoco alfanumerico, incluso nel costo della giocata, con cui partecipare all’estrazione dei premi garantiti. Le giocate potranno essere effettuate a partire dal 31 maggio, sia online che nei punti vendita Sisal di tutta Italia. Un'opportunità che potrebbe trasformare l'estate dei fortunati vincitori in un periodo indimenticabile, ricco di relax e divertimento.