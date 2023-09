Snam: approda su Mediaset Infinity il docufilm "T.E.C. to the future"

Snam: arriva il nuovo docufilm "T.E.C. to the future", disponibile su Mediaset Infinity

È disponibile su Mediaset Infinity “T.E.C. to the future. Discovering Tomorrow’s energy company”, il docufilm che racconta SnamTEC, il programma di innovazione applicata alle operations con cui Snam, leader europeo nel trasporto, nello stoccaggio e nella rigassificazione del gas naturale, sta costruendo l’energy company di domani. Il docufilm, che vede la partecipazione di Luca Ward, attore e celebre doppiatore, invita gli spettatori a un vero e proprio viaggio nell’innovazione, alla scoperta di un programma articolato in oltre 50 progetti che, grazie a investimenti per oltre 1 miliardo di euro dal 2018 al 2026, si prefiggono quattro fondamentali obiettivi: sicurezza delle persone, continuità dell’esercizio, salvaguardia delle infrastrutture e dell’ambiente e ottimizzazione dei processi.

Nato prima dell’emergenza sanitaria, della crisi energetica e del conflitto russo-ucraino, SnamTEC si sta sviluppando nel corso degli anni e si sta rivelando ancora più importante alla luce del difficile contesto che simili stravolgimenti, combinandosi al climate change, hanno determinato. Attraverso l’innovazione, in particolare, Snam sta incrementando la propria efficienza e la propria capacità adattiva, garantendo così, anche in condizioni critiche, l’erogazione dei servizi energetici essenziali che fanno capo al Gruppo.

T.E.C. to the future restituisce tutto questo attraverso la viva voce delle persone di Snam che ogni giorno, sul campo, fanno tesoro di tante soluzioni tecnologiche e gestionali, dalla digitalizzazione di asset e processi all’intelligenza artificiale, dalla telediagnostica ai droni e ai satelliti, dalla realtà aumentata a quella virtuale, passando per tecnologia sensoristica, internet of things e molto altro. Il tutto allo scopo di abilitare un monitoraggio e un governo sempre più integrato dell’intero sistema energetico, nel segno di processi decisionali basati sull’analisi dei dati, sulla previsione del rischio e su logiche predittive.