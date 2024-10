Snam, Bioenerys: il progetto “decARTbonization" prende vita a Foligno

Snam, Bioenerys svela a Foligno il nuovo progetto "decARTbonization"

Bioenerys, società del gruppo Snam, annuncia oggi a Foligno il nuovo progetto "decARTbonization". L'iniziativa coinvolge lo street artist Tvboy con un’opera che non solo abbellirà l'impianto di produzione di biometano della città umbra ma contribuirà, nel suo piccolo, a promuovere un positivo impatto sociale e ambientale, specialmente nella lotta all'inquinamento atmosferico attraverso la cattura della CO2. Il murale, realizzato sui muri perimetrali dell’impianto, è stato realizzato infatti con vernici certificate e Made in Italy (Airlite) in grado di assorbire, come un piccolo bosco urbano di 408 metri quadrati, la CO2 e altri elementi inquinanti come NOx e Pm10, le cosiddette polveri sottili che sono le principali responsabili dell’inquinamento urbano.

Obiettivo primario dell’iniziativa, insieme al miglioramento estetico dell’impianto e alla pulizia dell'aria, è di sensibilizzare le comunità locali al rispetto dell’ambiente e coinvolgere le persone in dinamiche dall’impatto positivo e duraturo nei luoghi in cui opera Snam, che ha messo la sostenibilità al centro della propria strategia. Il progetto decARTbonization nasce dalla “Centrale delle Idee” di Snam, iniziativa promossa da Snaminnova, il programma di open innovation dell’azienda che incentiva lo sviluppo di idee sostenibili e innovative attraverso un percorso di imprenditorialità interna all’azienda (intrapreneurship).

L’idea che sta dietro a decARTbonization riflette l'impegno del Gruppo verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione sociale, applicata trasversalmente in molteplici contesti e diffusa a più livelli. La scelta di realizzare il murale presso un impianto di biometano non è casuale. Il biometano è infatti una molecola decarbonizzata che rappresenta una delle soluzioni più promettenti per ridurre le emissioni di gas serra. L’impianto di biometano di Foligno, che trasforma rifiuti organici in energia pulita, è un esempio concreto del valore che può essere generato dalla circolarità e dalla creazione di nuove risorse da luoghi e materie già esistenti: un rifiuto che diventa energia, un impianto che diventa tela e un’opera d’arte che cattura CO2.

L’iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di uno degli street artist più rappresentativi della scena italiana, Salvatore Benintende in arte Tvboy, che ha abbracciato l’obiettivo del progetto ideando e realizzando, in collaborazione con Artkademy, il soggetto dell’opera, dal nome “The World is Ours”. L’artista siciliano ha affidato la rappresentazione di un futuro più sostenibile, a livello sociale e ambientale, a bambini e bambine ritratti nell’atto di disegnare un mondo migliore, con pennelli, colori e nuove idee che danno speranza.

“Un’esperienza particolare mi ha ispirato per questo murale: durante la realizzazione di una delle mie opere sul muro di una scuola, un bambino mi rubò uno spray e iniziò a dipingere e colorare. Vedere il suo sguardo pieno di felicità mi ha insegnato molto sulla resilienza e sul potere della speranza e della positività dell’arte. Quest’immagine è rimasta impressa nella mia mente e ho voluto raffigurarla sul muro dell’impianto di biometano di Bioenerys”, ha commentato Tvboy.

Attraverso quest’opera, che si incrocia con la mission di Snam “energia per ispirare il mondo”, si vuole dunque trasmettere un messaggio di speranza e azione, valorizzando i temi della sostenibilità e l’importante ruolo svolto dal biometano nel percorso di decarbonizzazione, in cui l’arte diventa linguaggio universale attraverso cui testimoniare l’impegno collettivo di oggi per il futuro sostenibile di domani. Questo progetto segue la precedente iniziativa del contest artistico di Snam “Disegnando il futuro” che ha coinvolto oltre 160 illustratori, professionisti e amatoriali, per dare forma in chiave artistica al percorso di transizione intrapreso dall’azienda, riconoscendo ancora una volta l’arte come potente strumento di sensibilizzazione e innovazione, capace di promuovere messaggi complessi e trasmettere, come in questo caso, speranza e impegno per l’ambiente.

Il murale, oltre a essere visibile fisicamente presso l’impianto Bioenerys di Foligno, vive anche in forma virtuale sull'account Instagram di Bioenerys, creato per celebrare e diffondere questo progetto artistico, e con approfondimenti sul profilo Instagram di Snam.