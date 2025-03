Snam, presentata la nuova edizione del Premio Francesco De Sanctis: le parole della Presidente de Virgiliis

Snam, le parole di Monica de Virgiliis alla presentazione della nuova edizione del Premio Francesco De Sanctis a Palazzo Chigi

“Siamo felici di essere partner del Premio Francesco De Sanctis, perché credo che questa iniziativa, oltre ad allargare continuamente il campo della ricerca di eccellenze, sappia risalire all’importante lezione che proprio Francesco De Sanctis, nel 1856, tenne agli studenti del Politecnico di Zurigo, spiegando loro che l’istruzione è un ponte fra passato e futuro e che, di conseguenza, le generazioni di oggi hanno una responsabilità verso le generazioni future" ha dichiarato de Virgiliis.

"Una responsabilità che comporta la necessità di orientare e assumere scelte con effetti a lungo termine. Una responsabilità che anche Snam, integrando la sostenibilità nell’essenza stessa della propria natura di operatore di sistema, avverte e pratica quotidianamente”. Queste le parole della Presidente di Snam Monica de Virgiliis, intervenuta oggi a Palazzo Chigi alla presentazione della nuova edizione del Premio Francesco De Sanctis, istituito dall’omonima fondazione nel 2009 come riconoscimento per le eccellenze raggiunte in diversi ambiti: Letteratura, Europa, Salute Sociale, Scienze Economiche, Diritti Umani e Sostenibilità.

A queste categorie, da quest’anno, si aggiungono anche Ricerca e Sport. “L’accelerazione degli eventi a cui le cronache internazionali ci stanno abituando", ha proseguito de Virgiliis "sembra quasi sconsigliare riflessioni di questo tipo, ma le innegabili urgenze del presente non devono mai farci perdere di vista i valori umani e umanisti che sono alla base del nostro modello di civiltà”.

L’evento, cui oltre al Presidente del Premio Gianni Letta hanno preso parte anche i ministri Carlo Nordio, Gilberto Pichetto Fratin e Maria Elisabetta Alberti Casellati, è stato l’occasione per ribadire il senso dell’attuale strategia di Snam: “Il nostro Gruppo", ha spiegato infatti la Presidente, "adotta un modello di business rispetto al quale la sostenibilità non è affatto un’opzione bensì un tratto costitutivo del servizio che eroghiamo e che, comportando la gestione di reti energetiche essenziali, ha un rilievo pubblico enorme. Il nostro obiettivo", ha concluso de Virgiliis, "rimane quello di coniugare sicurezza energetica e transizione ecologica in seno a un modello che protegga i soggetti più fragili delle nostre comunità, anche grazie all’operato di Fondazione Snam e ai suoi progetti per una Transizione Giusta e socialmente equa”.