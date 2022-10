Soia Usa certificata Ssap per l’ambiente, arriva la trasferibilità

Trasferibilità della soia Usa certificata Ssap

Intervista a Abby Rinne, Direttore Sostenibilità di USSEC-U.S. Soybean Export Council

Cosa è il protocollo USA di sostenibilità SSP?

Il protocollo US SSAP è stato sviluppato da un gruppo di più attori, tra cui l'USSEC- U.S. Soybean Export Council, che fanno parte di tutta la catena del valore della soia, per rispondere alle esigenze di approvvigionamento internazionale di soia sostenibile certificata.

Il protocollo di SSAP si basa su un approccio integrato, controllato da terzi, che verifica la produzione sostenibile di soia su scala nazionale. L'approccio statunitense è quantificabile e orientato ai risultati, con possibilità di tracciamento fino al momento dell’esportazione.

Cosa cambia con la possibilità di trasferire i certificati SSAP per i clienti di soia statunitense?

In passato, tali certificati venivano rilasciati a nome dell’azienda esportatrice. Da ora invece i successivi acquirenti possono ricevere un certificato a proprio nome. In questo modo la catena di approvvigionamento sarà più trasparente e si avrà la prova di aver acquistato soia statunitense sostenibile.

Cosa ha indotto a questo miglioramento? Quale problema risolve?

USSEC è consapevole che i clienti oggi hanno necessità di dare una dimostrazione concreta del loro impegno nell'approvvigionamento di soia sostenibile lungo l'intera catena di fornitura. Molte aziende hanno obiettivi ESG e questo cambiamento li aiuterà a raggiungerli, fornendo loro la verifica dell’acquisto e della vendita di soia statunitense sostenibile.

Quali risultati sono stati raggiungi con il protocollo SSAP?

Le procedure SSAP hanno reso possibile produrre soia con -43% emissione gas serra (GHG) per tonnellata di prodotto, +60% di efficienza di utilizzo di acqua per l’irrigazione per tonnellata di prodotto, +48% di efficienza di utilizzo del suolo, +46% di efficienza nell’utilizzo di energia, +34% si condizioni di conservazione del suolo, +130% di produzione di soia a parità di suolo. Sono risultati importanti la cui certificazione adesso potrà essere trasferita fino a quattro volte.