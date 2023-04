Sostenibilità, Cellularline rafforza il suo impegno per il pianeta

Cellularline, in occasione della Giornata Mondiale della Terra rinnova la collaborazione con 1% For the Planet

Cellularline, società leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, quotata su Euronext Milan - Segmento STAR, ha deciso di promuovere il suo impegno nei confronti della difesa e della salvaguardia del pianeta rinnovando il proprio accordo con il programma 1% For the Planet, progetto ambientalista volto alla difesa del Pianeta attraverso un sostegno concreto verso le organizzazioni no-profit. L'iniziativa è stata presentata dall'azienda in occasione della 53esima Giornata Mondiale della Terra – Earth Day.

L'accordo consiste nella donazione di una quota del fatturato appartenente alla linea di prodotti ecosostenibili BECOME di Cellularline, verso la Onlus Sea Shepherd, che da sempre si batte per difendere, conservare e preservare i nostri mari. Quest’anno la società aderirà al progetto Ghostnet Campaign, per contrastare il problema delle attrezzature da pesca commerciali che ogni anno vengono abbandonate negli oceani.

Il progetto si inserisce all’interno del lungo percorso intrapreso da Cellularline in merito alle questioni di tutela ambientale, considerate da sempre un asset fondamentale per l’azienda di Reggio Emilia. Non a caso, per supportare i progetti di Sea Shepherd è stata selezionata proprio la linea prodotto BECOME, poiché rappresenta la gamma di accessori eco-friendly realizzata con materiali biodegradabili e compostabili che consentono una significativa riduzione della plastica utilizzata nei processi produttivi. L’impegno di Cellularline si estende anche alla difesa della biodiversità, attraverso la collaborazione con 3Bee, una startup agri-tech che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api.