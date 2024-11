STEP FuturAbility District: arriva SAM, l’Intelligenza Artificiale che spiega la trasformazione digitale

Milano apre le porte alla trasformazione digitale con SAM, l’intelligenza artificiale di STEP FuturAbility District

STEP FuturAbility District, l’innovativo spazio milanese dedicato alla comprensione della rivoluzione digitale, invita il pubblico a scoprire una nuova frontiera della divulgazione scientifica e tecnologica. Sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle 10.30 alle 20.00, l'area esperienziale di Piazza Adriano Olivetti presenta SAM (Smart Artificial Mind), un’intelligenza artificiale all’avanguardia capace di rispondere in tempo reale alle domande dei visitatori sulle più recenti trasformazioni tecnologiche, il tutto all'interno di un fine settimana “porte aperte” e ad ingresso gratuito.

SAM rappresenta un passo avanti nel modo di raccontare la tecnologia. Dotato di un’interfaccia basata su un modello linguistico generativo di ultima generazione, SAM si presenta come un avatar interattivo in grado di interloquire con i visitatori e fornire risposte chiare e immediate su temi complessi come la blockchain, l’Internet of Things, le nanotecnologie, la robotica e persino il turismo spaziale. Grazie al riconoscimento vocale, SAM risponde alle domande in tempo reale, creando un’esperienza educativa e stimolante sia per giovani che per adulti.

L'installazione di SAM si aggiunge a un percorso già ricco di attrazioni e contenuti interattivi, dove oltre 50.000 persone, dal 2022 a oggi, hanno intrapreso un viaggio nel futuro digitale. “L’arrivo di SAM è solo l’ultima delle novità all'interno di STEP”, afferma Cristina Paciello, Head of STEP. “Con SAM vogliamo offrire ai visitatori un nuovo approccio alla divulgazione scientifica, permettendo a ciascuno di confrontarsi direttamente con la tecnologia e comprenderne le applicazioni concrete nella vita quotidiana”.

STEP FuturAbility District è molto più di un centro espositivo: si tratta di un vero e proprio “laboratorio del futuro” aperto al pubblico dal martedì alla domenica, dove i visitatori possono esplorare le innovazioni tecnologiche attraverso installazioni dinamiche, spazi immersivi e supporti multimediali. Il percorso è scandito da dieci tappe e da una guida virtuale, Forward, che accompagna i visitatori attraverso una varietà di contenuti stimolanti e interattivi.

Al termine della visita, STEP offre anche una mappatura personalizzata, chiamata “FuturAbility”, che riflette le attitudini digitali e le scelte dei visitatori, fornendo consigli su corsi e risorse per proseguire l’approfondimento e prepararsi al futuro.

Grazie al contributo di partner d’eccezione come Fastweb, Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano e Istituto Italiano di Tecnologia, il progetto di SAM rappresenta una fusione di competenze avanzate e divulgazione accessibile. La knowledge base di SAM è continuamente aggiornata con le ricerche e gli sviluppi provenienti da questi enti, garantendo che le informazioni fornite siano sempre all’avanguardia e in linea con gli ultimi progressi della scienza e della tecnologia.

L'intervista di affaritaliani.it a Cristina Paciello, Head of STEP

"SAM è il nostro nuovo avatar interattivo, pensato per dialogare in tempo reale con i visitatori di STEP. Durante il percorso di visita, SAM offre a ciascuno la possibilità di fare domande sul futuro e sulla trasformazione digitale, approfondendo in modo immediato e coinvolgente i temi di maggiore interesse", spiega Cristina Paciello, Head of STEP. "L’installazione di SAM è il risultato di un lungo lavoro realizzato da un team interfunzionale, supportato da numerosi partner istituzionali esterni. La sua knowledge base è stata costruita appositamente per questa installazione grazie al contributo di un gruppo di esperti d’eccellenza, tra cui i tecnici del Centro di Eccellenza sull’AI di Fastweb e Clonwerk, che hanno sviluppato la parte multimediale dell’avatar. Il character e il tone of voice di SAM sono stati invece creati in stretta collaborazione con il team di STEP e Limiteazero, la società che è stata al nostro fianco fin dalla nascita di STEP".

STEP ha aperto ufficialmente le sue porte a fine maggio 2022, ma la vision alla base del progetto è nata nel settembre del 2020. "In questo tempo, abbiamo lavorato intensamente allo sviluppo del concept e del posizionamento di STEP, concependolo come uno spazio di connessione con il futuro e di divulgazione scientifica, per aiutare le persone a prendere consapevolezza della trasformazione digitale in corso", continua Paciello. "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti: in poco più di due anni di attività abbiamo accolto oltre 50.000 visitatori. Di questi, più di 11.000 sono stati studenti, che in STEP trovano una continuità con il percorso didattico scolastico. I ragazzi partecipano a visite guidate e a laboratori educativi dedicati, progettati per le scuole secondarie di primo e secondo grado, e per le classi finali della scuola primaria".