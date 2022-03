Sys-Dat Group corre e si rafforza: acquisita la società Emmedata

Con Emmedata, il Gruppo firma l’ottava acquisizione nel solo settore Moda

Sys-Dat Group, azienda leader nel settore ICT da oltre 40 anni, accelera il suo percorso di crescita finalizzando l’acquisizione di Emmedata, storica società marchigiana di informatica specializzata nel settore della moda e della calzatura, con un organico di oltre 50 persone con competenze e know-how ad oggi molto richieste sul mercato ed oltre 100 prestigiosi Clienti.

L’ingresso di Emmedata potenzia ed arricchisce l’offerta del Gruppo nel settore del Fashion Made in Italy, in cui SYS-DAT Group è leader di mercato. Con Emmedata, il Gruppo firma l’ottava acquisizione nel solo settore Moda dove le ultime sono state le venete SYS-DAT Verona, nella quale sono confluite Accord e Progeco, Modasystem e Moda Solutions, diventando, così, player di riferimento nel mercato della Moda.

Emmedata, azienda nata nel 1985 a Civitanova Marche, sin dall’inizio della propria attività, ha accompagnato alcuni tra i più grandi brand del settore della moda e della calzatura nella crescita dell’organizzazione aziendale, creando al loro fianco soluzioni integrate per la gestione di tutti i processi del settore, dalla progettazione fino al Retail.

Una mentalità aperta e funzionale alla crescita quella di Emmedata, dove ogni aggiornamento nasce dall’esperienza e dal confronto diventando patrimonio di tutti i clienti e dove la caratteristica principale delle soluzioni è proprio la scalabilità.

Fabrizio Mori e Andrea Bucciarelli, rispettivamente Chairman e Ceo di Emmedata, affermano: “Entrare a far parte di un gruppo consolidato come questo ci permette di accrescere le potenzialità delle persone che lavorano con noi e di garantire un offering sempre più completo ai nostri clienti del settore specifico della moda e delle calzature: nuove sinergie per beneficiare di servizi e soluzioni complementari alle nostre.”

E Matteo Neuroni, Ceo di SYS-DAT Group, prosegue: “Sono particolarmente soddisfatto di questa operazione societaria che consente di certificare ulteriormente il forte percorso evolutivo da noi intrapreso. Con Emmedata abbiamo accresciuto esperienze e competenze in uno dei settori per noi strategici, il Fashion&Luxury, creando un polo di eccellenza unico in Italia, che oggi conta oltre 1.000 Clienti e 300 persone dedicate.”

Con l’ingresso di Emmedata, è stato raggiunto un nuovo importante risultato nella strategia di crescita di SYS-DAT Group: un ulteriore potenziamento del proprio know-how nel mondo della moda e l’integrazione di un’azienda dotata di professionalità specifiche e prestigiose referenze a livello sia nazionale che internazionale.