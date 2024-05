Tassoni presenta il Bitter del Lago

Tassoni, Bitter del Lago: svelata al pubblico di Roma Bar Show la nuova ricetta arricchita dall'infusione di cedro diamante

La nuova era Tassoni, inaugurata lo scorso anno in occasione della celebrazione dei 230 anni di storia, prosegue nel 2024 con il lancio del Bitter del Lago. Un tributo al forte legame con il territorio del Lago di Garda e alla tradizione dell’azienda che presenta in anteprima la sua ultima creazione in occasione del Roma Bar Show - l’evento internazionale dedicato all’industria del beverage e della miscelazione - in programma il 13 e 14 maggio.

Il Bitter del Lago Tassoni nasce da una ricetta dell'antica spezieria Tassoni e si basa sull’attenta combinazione di selezionate botaniche amaricanti con l'infusione di cedro diamante della Calabria, frutto a cui Tassoni è fortemente legata. Tra gli ingredienti selezionati dal Mastro Erborista Tassoni spiccano poi il colombo, una radice proveniente dal Sudafrica, di intensa colorazione gialla capace di donare una particolare speziatura alla nota amaricante; il rabarbaro secco e il macis, fiore della noce moscata di grande pregio. Per ammorbidire il bitter e regalare un impatto organolettico più complesso, la ricetta comprende anche bacche di vaniglia e cannella.

L’elegante bottiglia da 700ml accentua ed esalta il colore del Bitter del Lago, che si distingue per le tonalità vibranti di rosso rubino. La sua superficie è ruvida e brillante, caratterizzata dal pattern a “buccia d’agrume” che identifica tutta la collezione Tassoni. Il Bitter del Lago Tassoni, destinato ad un pubblico a partire dai 18 anni, con i suoi 25 gradi è ideale per la migliore miscelazione e, con l’iconica Cedrata Tassoni, crea l'inimitabile BitterTass, l'aperitivo del Lago per antonomasia.

Il nuovo Bitter del Lago - disponibile a partire da fine maggio nei migliori locali e sulla piattaforma e-commerce Enoteca Lunelli - si aggiunge alla collezione Mixology Tassoni, completando la gamma destinata a stimolare la creatività dei bartender. Proposte nate dalla centenaria esperienza e dall’attenzione verso la qualità degli ingredienti, così come per il Distilled Dry Gin Superfine Tassoni, il gin d’autore realizzato con il campione mondiale Bruno Vanzan, e la linea dei nuovi Mixers, creati con le migliori materie prime, esclusivamente naturali, e caratterizzata da un inconfondibile stile italiano. L’intera collezione è stata rinnovata con il contributo del Mastro Erborista Tassoni, un moderno alchimista che, con sperimentazione continua e profonda conoscenza delle migliori materie prime naturali, ha creato dei mixer ideali per una miscelazione sempre più evoluta, dall’aperitivo al dopo cena.

"Stiamo portando avanti il lavoro di affinamento della gamma iniziato lo scorso anno, con l’inaugurazione della nuova era Tassoni, puntando ad una sempre maggiore ricercatezza sia nel gusto sia nel packaging, con una particolare attenzione all’ambito della mixology. Per questo, per il lancio del nostro ultimo prodotto, il Bitter del Lago, abbiamo scelto di debuttare al Roma Bar Show proponendo un super alcolico italiano perfetto per creare, con la cedrata, un cocktail distintivo: il BitterTass, l’aperitivo del Lago di Tassoni”, racconta Simone Masè, AD Tassoni e Direttore Generale Gruppo Lunelli. “La facilità di preparazione rende il Bitter Tass un aperitivo alla portata di tutti, senza rinunciare alla migliore qualità e origine controllata degli ingredienti che sono gli elementi fondamentali per chi sceglie Tassoni e vuole distinguersi con etichette italiane iconiche e riconoscibili”.