Technoprobe, nel semestre ricavi in crescita pari a €250,3 mln

Technoprobe, approvati risultati consolidati del primo semestre 2022: raggiunti target di guidance e confermata crescita nella seconda parte dell’anno



Il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe, società quotata su Euronext Growth Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022. I ricavi consolidati del primo semestre 2022, si attestano a €250,3 milioni, in crescita del 42,6% rispetto al primo semestre del 2021, e riflettono l’espansione del Gruppo nel suo mercato di riferimento anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie che ne hanno rafforzato la posizione di leadership.

L’Ebitda consolidato è pari a €106,7 milioni, in crescita del 30,3% a seguito dei maggiori volumi consuntivati e con un margine pari al 42,6%, si confronta con un Ebitda del primo semestre 2021 pari a €81,9 con un margine pari al 46,7%. La marginalità sconta un incremento del costo del venduto, causato dalla spinta inflazionistica che ha impattato il costo delle materie prime ed i costi relativi all’avvio delle linee produttive negli stabilimenti di Agrate Brianza, Cernusco Lombardone e Osnago. In aumento anche l’incidenza delle spese di ricerca e svilluppo, in continuità con i progetti relativi ai nuovi prodotti. L’Ebitda consolidato depurato dall’effetto non ricorrente dei costi di quotazione sostenuti nel primo trimestre dell’esercizio 2022, è pari a €108,3 milioni con un margine pari al 43,3%.

Al 30 giugno 2022, la posizione finanziaria netta consolidata presenta un valore positivo pari ad €315,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 in cui si registrava una posizione finanziaria netta consolidata pari ad €134,8 milioni. Tale incremento, in particolare, è riconducibile sia alla liquidità generata dalle attività operative, sia ai proventi rivenienti dall’aumento di capitale predisposto a servizio della quotazione pari a €139,4 milioni. Nel corso del primo semestre 2022, gli investimenti effettuati sono stati pari ad €38,0 milioni e sono principalmente relativi a interventi di potenziamento, modernizzazione e aggiornamento delle linee produttive per far fronte alla sempre crescente domanda del mercato di riferimento, sia in Italia che all’estero, oltre che a progetti di ricerca e sviluppo ancora in corso.

In data 31 agosto 2022, la Società ha comunicato che, a partire dal 1° ottobre 2022, Stefano Beretta assumerà l’incarico di Chief Financial Officer in sostituzione di Andrea Tornaghi. Nel mese di settembre 2022 sono state avviate le attività nel nuovo design center di Catania.

Stefano Felici, Amministratore Delegato di Technoprobe, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’andamento del primo semestre 2022 in cui abbiamo registrato il nostro record storico di fatturato. La crescita del backlog ci consente di guardare con ottimismo alla seconda parte dell’anno”.

Il contesto generale di mercato, significativamente influenzato dalle conseguenze delle tensioni geopolitiche internazionali e in misura inferiore dagli effetti indotti dalla crisi pandemica da Covid-19, continua a mantenere elevati alcuni fattori di incertezza e criticità che riguardano l’incremento generalizzato dei prezzi delle principali materie prime e la loro disponibilità, la logistica di trasporto e l’approvvigionamento. Tenuto conto di questo, del backlog di ordini, la Società conferma il trend di crescita anche nella seconda parte dell’anno.