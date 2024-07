Terna: nel I semestre 2024 ricavi per 1,75 mld ed EBITDA a 1,25 mld

Terna, pubblicati i risultati del I semestre 2024: previsti ricavi a 3,55 miliardi di euro per fine anno

Terna ha pubblicato i risultati relativi al primo semestre dell'anno. Nonostante un contesto macroeconomico ancora incerto a causa dell’imprevedibile evoluzione delle tensioni geopolitiche in Europa e nel Medio Oriente, Terna ha registrato una crescita di tutti i principali indicatori economico-finanziari.

I ricavi dei primi sei mesi del 2024, pari a 1,75 miliardi di euro, hanno subito un aumento del 18,1% rispetto al primo semestre del 2023 (1,49 miliardi). Il risultato è dovuto alla crescita dei ricavi delle Attività Regolate, grazie all’incremento del WACC (Weighted Average Cost of Capital) riconosciuto per il 2024 e all’ampliamento della base asset regolata (RAB).

L’EBITDA del primo semestre 2024 si attesta a 1,25 miliardi di euro, in crescita del 23,4% rispetto al primo semestre 2023. Invece, l’utile netto è salito del 32,4% a 544,8 milioni di euro, rispetto ai 411,4 milioni contabilizzati nel primo semestre del 2023.

Nel periodo, il Gruppo ha proseguito nella forte accelerazione degli investimenti, che hanno superato il miliardo di euro, a beneficio della transizione energetica e della migliore adeguatezza del sistema elettrico nazionale a fronte della crescita della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel mix energetico nazionale. Si segnala, infatti, che nei primi sei mesi del 2024 la produzione da fonti rinnovabili ha superato per la prima volta quella da fonti fossili.

Inoltre, l'indebitamento netto di Terna è sceso a 10,33 miliardi di euro, rispetto ai 10,49 miliardi di inizio anno, sostenendo la crescita degli investimenti nel periodo. Durante il semestre, la società ha investito complessivamente 1,04 miliardi di euro: un aumento del 25,5% rispetto agli 830,5 milioni dei primi sei mesi del 2023.

Per il 2024, si prevede che Terna possa conseguire ricavi per 3,55 miliardi di euro, un EBITDA pari a 2,42 miliardi di euro e un EPS pari a 0,49 euro. Con specifico riferimento al Piano Investimenti, il Gruppo ha un target 2024 pari a circa 2,6 miliardi di euro.

Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, ha commentato: "I risultati del semestre confermano l’impegno del Gruppo nel conseguire i propri obiettivi economico-finanziari e ci permettono di confermare pienamente la guidance per il 2024. Procediamo nell’esecuzione del Piano Industriale 2024-2028, presentato lo scorso marzo, e nella realizzazione delle opere strategiche per il Paese sia in termini di iter autorizzativi, sia in termini di approvvigionamento delle forniture".

"Sul totale degli investimenti previsti, infatti, oltre l’80% è stato già autorizzato e circa il 75% è coperto da contratti di acquisto già stipulati", ha aggiunto Di Foggia. "Il programma di investimenti dei prossimi mesi rafforzerà il ruolo di Terna nel garantire un sistema elettrico sempre più sicuro, efficiente e adeguato a gestire la crescente capacità immessa in rete dalle fonti rinnovabili, aumentata di circa 3,7 GW nei primi sei mesi del 2024".