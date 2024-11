Entrobordo, presentato a Terni il primo "Tavolo della Produttività" per il rilancio delle PMI

Entrobordo presenta a Terni il "Tavolo della Produttività": al via la Spedizione dei Mille per lo sviluppo delle PMI

Presso Palazzo Spada, sede del Comune di Terni, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del primo Tavolo della Produttività, evento inaugurale della campagna nazionale Spedizione dei Mille, ideata dall’Associazione Entrobordo in collaborazione con il Centro Studi ProduttivItalia.

Il progetto, che prenderà il via il 3 dicembre 2024, mira a sostenere le micro, piccole e medie imprese (mPMI), favorendone l’accesso a tecnologie innovative, l’ottimizzazione dei processi e la costruzione di reti collaborative. Durante la conferenza, i relatori hanno tracciato le linee guida del progetto, mettendo in evidenza l’importanza di supportare le PMI umbre in un momento cruciale per l’economia regionale e nazionale.

Ad aprire l’incontro è stato Guido Verdecchia, Presidente del Gruppo Consiliare di maggioranza del Comune di Terni, che ha collegato l’iniziativa alle recenti parole del Presidente della Repubblica sull’importanza delle piccole imprese per il tessuto economico nazionale: "Le parole del Presidente trovano piena corrispondenza nella missione di questo progetto. Il territorio umbro, e in particolare Terni, è ricco di realtà imprenditoriali che rappresentano una fonte di ricchezza e valore per tutta la regione".

Verdecchia ha sottolineato come la Spedizione dei Mille non sia solo un evento, ma un progetto che può generare un cambiamento significativo, definendo l’iniziativa come "un’opportunità per andare oltre, per crescere insieme e affrontare le sfide del futuro". Ha concluso rimarcando l’importanza di costruire un dialogo tra associazioni, istituzioni e imprese, con l’obiettivo di supportare il tessuto economico locale e favorire un cambiamento strutturale e sostenibile.



Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo, ha successivamente presentato l’Associazione, nata per lavorare al fianco delle associazioni di categoria per "Produrre idee, analisi e discussioni che agevolino le imprese", e ha delineato gli obiettivi principali della Spedizione dei Mille. "Le PMI sono la spina dorsale dell’Italia, ma per mantenere questo ruolo devono intraprendere un cambiamento radicale. Con questo progetto vogliamo colmare i vuoti esistenti e connettere realtà spesso isolate".

Travaglini ha poi parlato dei “Percorsi di Consapevolezza”, strumenti concreti che saranno messi a disposizione delle imprese durante i tour in programma della Spedizione: "Offriremo mille percorsi gratuiti che aiuteranno le aziende a prendere decisioni strategiche, identificare potenzialità e adottare tecnologie innovative". Ha concluso esplicitando l’obiettivo dell’iniziativa: "costruire un ecosistema di supporto che favorisca la crescita produttiva e sociale del territorio".

L’intervento di Sergio Cardinali, Assessore allo Sviluppo Economico, ha rimarcato l’urgenza di un approccio coordinato per affrontare le sfide che attendono le PMI. "Le PMI si trovano oggi ad affrontare una transizione epocale, caratterizzata da cambiamenti tecnologici e sfide globali", ha riportato l'Assessore, per poi evidenziare l’importanza di proteggere il patrimonio manifatturiero locale: "Terni deve diventare centrale, creando una rete commerciale e di servizi a supporto delle imprese. È fondamentale proteggere il nostro patrimonio manifatturiero e bilanciare sviluppo e salvaguardia per garantire opportunità per i lavoratori".

La conferenza stampa si è conclusa con un richiamo di Marco Travaglini all’urgenza di un cambiamento culturale che accompagni quello produttivo: "Non possiamo più aspettare. Dobbiamo generare progetti concreti che migliorino non solo la produttività, ma anche la qualità della vita delle nostre comunità".

L’appuntamento del 3 dicembre 2024, presso il Museo Diocesano di Terni, segnerà l’avvio di un percorso volto a connettere imprenditori, istituzioni e associazioni in un ecosistema produttivo innovativo e resiliente.