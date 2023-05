Thales, ricavi in aumento nel primo trimestre 2023

Thales ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2023: "L'inizio del 2023 conferma il forte slancio di tutti i nostri settori di business”, ha dichiarata Patrice Caine, CEO di Thales, “con un aumento dei ricavi superiore al target previsto quest’anno, trainati in particolare dal settore dell'aeronautica civile e della biometria. L'acquisizione di ordini nel primo trimestre del 2023 è stata significativa. Il nostro impegno a ridurre le emissioni CO2 è stato riconosciuto globalmente da SBTi. Rimaniamo concentrati sulla nostra strategia di crescita sui mercati e confermiamo tutti i nostri obiettivi finanziari per il 2023".

Ordini

Gli ordini acquisiti nel primo trimestre 2023 ammontano a 3.422 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al primo trimestre 2022 a perimetro e cambi costanti e del 13% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Nel corso del trimestre, il Gruppo ha registrato tre significativi ordini per un valore di oltre 100 milioni di euro ciascuno, per un totale di 401 milioni di euro, rispetto a due gramdo ordini del primo trimestre 2022: ordine per i satelliti della costellazione italiana di osservazione della Terra IRIDE; ordine di una nuova tranche del modulo I-HAB della stazione lunare; ordine di un sottosistema marino per un cliente militare.

Con 2.194 milioni di euro, gli ordini acquisiti inferiori a 10 milioni di euro sono aumentati del 17% rispetto al primo trimestre 2022, grazie in particolare allo slancio dell'aeronautica civile e del settore biometrico, che hanno continuato la loro crescita dopo il periodo post Covid-19. Da un punto di vista geografico, gli ordini acquisiti sono aumentati dell'8% nei mercati maturi e del 55% nei mercati emergenti.