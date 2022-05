The House of Peroni Nastro Azzurro, il nuovo concept sbarca a Roma

The House of Peroni Nastro Azzurro arriva in Italia. Fitta programmazione di eventi da maggio a ottobre

L’eleganza di Palazzo Dama e la celebrazione dello stile e del gusto italiano nel mondo: sono questi gli ingredienti di una serata d’eccezione che ha inaugurato la prima House of Peroni Nastro Azzurro italiana. Dopo aver raccontato per anni lo stile italiano fuori dai confini del Bel Paese, Peroni Nastro Azzurro si concede il lusso di una dimora raffinata, a Roma nel giardino del ristorante Pacifico, e lancia per la prima volta in Italia il “concept” della sua House of Peroni Nastro Azzurro. Qui la birra premium italiana più amata nel mondo ha celebrato la sua essenza, l’orgoglio per le proprie radici e per il made in Italy, con un party esclusivo che segna l’inizio di una stagione intensa.

The House of Peroni Nastro Azzurro è un luogo unico, aperto a tutti, dove il carattere italiano del brand emerge chiaramente e orgogliosamente fondendosi perfettamente con la sua anima internazionale; una experience raffinata ma inclusiva, dove la filosofia del brand, “Vivi Ogni Momento”, prende vita e forma in un ambiente elegante ed accogliente.

Nel corso dell’Opening Event è stato mostrato ciò che i consumatori potranno provare nella nuova House of Peroni Nastro Azzurro. Il concetto di ospitalità italiana con al centro un’esperienza gastronomica e di miscelazione di altissima qualità: con la birra spillata e servita sempre alla perfezione, i tre cocktail infusions a base di birra: PNA Spritzettino; PNA Negroni, PNA Passione ideati da uno dei più apprezzati mixologist al mondo Simone Caporale, brand ambassador di PNA e una selezione di suggestioni mediterranee a cura dello chef del Ristorante Pacifico. Per la serata di inaugurazione è stata graditissima anche la presenza di Gino Sorbillo, testimonial della marca, che ha deliziato gli ospiti con le montanarine fritte.

Ma l’esperienza va oltre la sola offerta gastronomica: una fitta programmazione di eventi da maggio a ottobre, tutti i giorni della settimana, animeranno le serate dell’estate romana, con tantissimi special guest e performer di primo livello, tra cui Sara Felberbaum, l’attore Marco Rossetti (Docs) e l’attore e produttore italo-americano Jacopo Rampini (Law & Order, FBI, Halston), il cantante Gemello, il Dj Pascal Moscheni e i già citati Simone Caporale e Gino Sorbillo.

“The House of Peroni Nastro Azzurro è più di una brand experience: è parte integrante dell’essenza di questo marchio, da sempre bandiera dello stile italiano nel mondo, e sarà uno dei cardini della nostra campagna di comunicazione 'VIVI OGNI MOMENTO'. Siamo orgogliosi di lanciare questo concept per la prima volta in Italia, nel cuore di Roma, dove quasi sessant’anni fa il brand Peroni Nastro Azzurro ha visto la luce”, ha dichiarato Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director di Birra Peroni.

La nuovissima House of Peroni Nastro Azzurro rappresenta uno dei cardini di una intensa campagna di comunicazione del brand Nastro Azzurro che torna con orgoglio alle proprie radici ma senza mai smettere di guardare al futuro e reintroduce nel nostro mercato il nome Peroni. Ribadendo in tal modo, attraverso l’identità visiva e una campagna di comunicazione a livello globale, la propria appartenenza alla famiglia da cui ha origine.

La nuova stagione di Peroni Nastro Azzurro celebrata con l’inaugurazione della sua nuova ed elegante casa romana, sarà sottolineata da una campagna tutta giocata sulle raffinate e bellissime atmosfere del mare di Positano, da eventi esclusivi e – naturalmente – da attivazioni social. Una rappresentazione visiva che rispecchia fedelmente le caratteristiche dell’eccellenza di questa birra.